DROGUES
La quantitat de marihuana confiscada a Lleida és tan gran que no cap als magatzems
El setembre passat es van arribar a acumular més de 2.000 plantes de marihuana a l’exterior de la comissaria dels Mossos a les Borges Blanques després d’una intervenció en un bosc de Fulleda.
La gran quantitat de plantes de marihuana decomissades fa que les regions policials lleidatanes quedin fora del Magatzem Central de Substàncies Estupefaents, creat el 2023 per emmagatzemar de manera provisional aquesta droga fins que sigui destruïda.
Així consta en una resposta parlamentària de la consellera d’Interior, Núria Parlon, en què indica que, “per motius de limitació d’espai i capacitat operativa”, actualment aquest magatzem només admet i deixa substàncies procedents de les regions policials Metropolitana Nord i Sud, Barcelona, Girona i Serveis Centrals.
A la resta de regions, la droga s’emmagatzema en espais o contenidors de la mateixa comissaria o regió policial.
En aquest cas, segons Interior, es va tramitar la contractació del servei per al trasllat de la droga fins a la incineradora corresponent.