Mòduls prefabricats per al nou col·legi
Estan ja construïts i el consistori licitarà ben aviat les obres del carrer fins al futur centre. En marxa el curs que ve
La nova escola de Castellnou de Seana comença a ser una realitat. El departament d’Educació ha comunicat a l’ajuntament que ja estan construïts els mòduls prefabricats que acolliran les aules, mentre que el consistori preveu treure a concurs ben aviat les obres del carrer que portarà fins al futur centre educatiu. La inauguració està prevista per al curs vinent 2026-2027.
L’alcalde, Andreu Balagué, va explicar que el nou col·legi contribuirà a millorar l’oferta educativa i els serveis públics per a les famílies del municipi. Els mòduls incorporaran materials i instal·lacions actuals, amb millores en accessibilitat, eficiència energètica i connectivitat, per garantir totes les aules i els serveis requerits.
Dins dels projectes del Govern
La nova escola forma part de les actuacions anunciades per la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, dins del paquet de projectes estratègics de l’Executiu català per a aquest any. Així, la construcció d’aquest nou equipament arriba després d’anys de reivindicacions per part de la comunitat educativa.
L’actual edifici s’ha quedat petit i presenta greus problemes estructurals, a més de deficiències d’accessibilitat, humitats i carències de ventilació i lluminositat. “Ha estat una lluita de molts anys, compartida per diferents equips de govern municipals i per tota la comunitat educativa”, va remarcar Balagué.
Val a dir que el municipi va cedir els terrenys el 2015, a la zona verda i lúdica, per fer possible la construcció del nou col·legi. Així mateix, el consistori ha cedit també diferents espais municipals, com la biblioteca o l’aula d’informàtica, per garantir la continuïtat de l’activitat escolar.