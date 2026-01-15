SEGRE

Renfe programa 36 serveis de bus en la línia Lleida-Montsó-Zaragoza per obres

Renfe ha programat 36 serveis d’autobús en la línia Lleida-Montsó-Zaragoza per traslladar als seus viatgers durant dos caps de setmana, a causa del tall de la línia per treballs de millora que duu a terme Adif, informa la companyia en un comunicat aquest dijous.

L’hotel d’Adif ocupava les plantes superiors de l’estació de trens de Lleida.Magdalena Altisent

Els autobusos substituiran al tren els dies 24, 25 i 31 de gener i l’1 de febrer, i donaran servei a tots els municipis del recorregut, a causa de les obres d’ampliació de vies d’apartat fins els 750 metres que executa Adif en diferents punts de la línia.

A dos localitats es modificarà el punt de pujada i baixada de viatgers: a Tardienta estarà situat a la plaça de l’Estació (al costat dels contenidors) i a Montsó, a l’estació d’autobusos (carrer Camino de la Jacilla).

A Saragossa els serveis tindran origen i destinació només a la terminal de Delicias, a l’estació d’autobusos (dàrsenes 21 a 24), ja que se suprimeixen les parades de Goya, Miraflores i Portell.

Renfe informarà els viatgers a través de diferents canals, com la seua pàgina web, el personal de bord i en estacions.

