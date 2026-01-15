Renfe programa 36 serveis de bus en la línia Lleida-Montsó-Zaragoza per obres
Renfe ha programat 36 serveis d’autobús en la línia Lleida-Montsó-Zaragoza per traslladar als seus viatgers durant dos caps de setmana, a causa del tall de la línia per treballs de millora que duu a terme Adif, informa la companyia en un comunicat aquest dijous.
Els autobusos substituiran al tren els dies 24, 25 i 31 de gener i l’1 de febrer, i donaran servei a tots els municipis del recorregut, a causa de les obres d’ampliació de vies d’apartat fins els 750 metres que executa Adif en diferents punts de la línia.
A dos localitats es modificarà el punt de pujada i baixada de viatgers: a Tardienta estarà situat a la plaça de l’Estació (al costat dels contenidors) i a Montsó, a l’estació d’autobusos (carrer Camino de la Jacilla).
A Saragossa els serveis tindran origen i destinació només a la terminal de Delicias, a l’estació d’autobusos (dàrsenes 21 a 24), ja que se suprimeixen les parades de Goya, Miraflores i Portell.
Renfe informarà els viatgers a través de diferents canals, com la seua pàgina web, el personal de bord i en estacions.