Detinguda una cuidadora a l'Alt Urgell per estafar 115.000 euros a una parella d'edat avançada
La dona, de 57 anys, va aprofitar-se de la vulnerabilitat de les víctimes, de 89 i 92 anys, per realitzar retirades bancàries, transferències i furtar joies.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a l'Alt Urgell una dona de 57 anys, acusada de diversos delictes que inclouen estafa, administració deslleial, furt i usurpació d'estat civil. La detinguda és la cuidadora d'una parella d'avançada edat, de 89 i 92 anys, i se l'investiga per haver-se apropiat d'un total de 115.000 euros. Aquesta acció s'hauria dut a terme aprofitant-se de la vulnerabilitat de les víctimes i la confiança dipositada en ella.
La investigació es va iniciar a finals del 2025, quan una de les víctimes, una veïna de l'Alt Urgell de 89 anys, va presentar una denúncia a la comissaria de la Seu d'Urgell. La senyora havia contractat la dona detinguda a principis de l'estiu com a assistent personal, ja que tant ella com el seu marit, de 92 anys, requerien assistència total per la seva dependència. La cuidadora tenia accés al domicili i estava autoritzada a realitzar gestions bancàries en nom de la parella, donada la seva dificultat per desplaçar-se.
A finals d'any, la senyora va anar a l'oficina bancària acompanyada i va descobrir irregularitats significatives. Es van detectar deu retirades d'efectiu no autoritzades del seu compte, sumant un total de 4.800 euros, i una transferència bancària de 50.200 euros. Aquesta última operació havia estat registrada a la llibreta amb una manipulació evident de les xifres, simulant un valor de només 200 euros. A més, es va constatar que del compte del seu marit s'havien realitzat 107 retirades d'efectiu, per un valor total de 59.180 euros, sense el seu consentiment.
Investigació i modus operandi
Paral·lelament a les irregularitats bancàries, la víctima també va descobrir la desaparició de joies, monedes i altres objectes de valor que guardava a casa. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació exhaustiva per determinar els il·lícits penals i la responsabilitat de la cuidadora. Les indagacions van confirmar que la transferència més important s'havia efectuat directament a un compte bancari de la detinguda, i que ella mateixa havia estat la persona que havia realitzat les retirades d'efectiu.
La investigació va posar de manifest que la presumpta autora s'hauria aprofitat de la vulnerabilitat extrema de les víctimes, tant per la seva edat avançada com per la manca de tutela o supervisió per part de familiars directes. A més dels delictes financers i de furt, se li imputa el delicte d'usurpació d'estat civil, ja que hauria presentat un contracte de treball al seu nom amb la signatura de la víctima manipulada.
Detenció i disposició judicial
La investigació policial va culminar aquest dijous amb la detenció de la presumpta autora dels fets. Se li atribueixen els delictes d'estafa, administració deslleial, furt i usurpació d'estat civil. La detinguda ha passat a disposició judicial el matí d'aquest divendres, davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell, on s'espera que es decideixi la seva situació processal.