ECONOMIA
La memòria de les botigues antigues, recuperada al poble de Verdú
Iniciativa de l’Associació Alba en una mostra que recull nou negocis que van marcar una època
L’exposició Qui és l’últim? de l’Antic Museu convida a fer un viatge en el temps fins al Verdú dels anys seixanta. A través de nou establiments emblemàtics, la mostra reconstrueix com era la vida comercial en una època en què cada botiga i cada taller formaven part essencial del dia a dia del poble. La iniciativa va nàixer l’any passat dins d’un procés participatiu impulsat per l’Associació Alba.
Sota la coordinació de Xènia Boleda, dinamitzadora comunitària, es van organitzar unes jornades obertes a tota la població per decidir quins comerços i oficis havien de formar part del projecte. “D’aquelles sessions col·lectives va sorgir la proposta de realitzar una exposició no només física, sinó també audiovisual, per recollir els testimonis i records dels que van donar vida a aquells comerços”, destaca Boleda.
En total, l’exposició incorpora els relats de nou negocis que van marcar una època: Cal Basté (guarnicions i articles per a animals de tir), Fleca Huguet i Cal Flaris (forn de pa i pastisseria), Casa Dolors, Cal Vall-llaura i Cal Pastoret (queviures), Santallúcia (peixateria), Cal Manxaneta (taller ceramista) i el Museu de Joguets i Autòmats.
Visual i interactiva
El visitant es troba una exposició molt visual i interactiva, en la qual es combinen cartells informatius, fotografies, objectes originals, recreacions de botigues i relats audiovisuals. S’hi poden veure des d’una bàscula antiga, una màquina de moldre cafè i una altra de fer mondongo fins a eines del baster, testimonis silenciosos de la vida quotidiana d’altres generacions.