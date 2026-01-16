La Passió de Cervera millorarà els efectes especials de la Resurrecció
Hi haurà sis representacions entre març i abril, totes en horari de tarda
La Passió de Cervera ha iniciat els preparatius per a la temporada 2026, que arrancarà el dissabte 7 de març i oferirà sis representacions, totes en horari de tarda, previstes per als dies 7, 14, 21 i 28 de març i 3 i 11 d’abril. La principal novetat d’aquesta edició és l’aposta per millorar l’espectacularitat d’algunes escenes aprofitant els recursos del nou escenari, reformat i estrenat l’any passat. Els canvis s’emmarquen en el procés de modernització emprès en les últimes temporades per guanyar agilitat en la representació mantenint el seu valor patrimonial.
Entre les escenes que es volen potenciar a nivell visual hi ha la de la Resurrecció, amb la qual culmina la funció. Per aconseguir-ho s’estan revisant els efectes especials, així com la il·luminació, que es reforçarà amb l’ús de noves tecnologies que s’aplicaran durant tota l’obra. En l’anterior edició van estar condicionats pel procés d’adaptació del nou escenari.
Paral·lelament, l’equip tècnic treballa en la incorporació d’un nou efecte especial que encara es troba en fase de proves. Es tracta d’una novetat que no s’ha volgut revelar, ja que es vol testejar amb cautela i s’anunciarà una vegada validada la seua aplicació en escena.
Novetats
Els diferents canvis escenogràfics es van donar a conèixer diumenge passat, durant la presentació a actors i actrius, personal tècnic i voluntaris. Per a l’elenc, una de les novetats serà la intensificació dels assajos col·lectius al mateix escenari. Una vegada finalitzades les obres al Gran Teatre de la Passió, els directors podran dedicar més temps al treball conjunt de les escenes en què intervé un major nombre de participants.
La passada temporada, aquest aspecte es va veure limitat per la falta de marge derivada de la inauguració del nou espai escènic, la qual cosa ara permetrà una coordinació més afinada i una posada en escena més fluida i eficaç.
Durant la presentació de la temporada també es va posar en relleu, un any més, la renovació progressiva de l’elenc, amb la incorporació de nous actors i actrius. Des del Patronat es va valorar molt positivament aquesta capacitat de relleu generacional i la continuïtat que permet donar al projecte cultural.
Crida a actors menors d’edat
En aquest context, la Passió de Cervera fa una crida específica per incorporar nens i nenes menors de deu anys a la representació, una franja d’edat que necessita reforç. Per formar part de l’elenc, és imprescindible que un dels pares o tutors legals pugui acompanyar el menor durant els assajos i les funcions.
Les entrades ja estan a la venda al lloc web de la Passió, amb preus de 23 euros per a la general i diferents descomptes per a jubilats, titulars de Carnet Jove i persones amb discapacitat. A més, també s’ofereixen packs turístics que inclouen àpats, visites guiades i activitats complementàries a la capital de la Segarra.