Barren pistes per perilh de lauègi enquia primavera e refortilhen es restriccions
Eth Conselh Generau d’Aran a barrat ath transit enquiara primavera diuèrses pistes forestaus dauant eth perilh de lauègi causat pes intènses nheuades des darrèri dies. A trauès dera sua brigada de servicis, s’an barrat es accèssi ara Artiga de Lin, ara nautada deth pònt de Planhòt e dera pista de Varradòs en Fon del Sofre. Atau madeish, tanben s’a restringit era entrada ara pista de Sant Joan d’Arròs e Vila pr’amor ath perilh d’esbaussaments, segontes informèc eth Centre de Lauègi deth Conselh.
A despiet qu’aguestes vies pòden èster transitables, demoren barrades ara circulacion rodada pendent es mesi d’iuèrn per motius de seguretat e sonque permet era circulacion as proprietaris degudaments acreditadi, e exclusivaments damb mòtos de nhèu, pr’amor der important groish de nhèu que s’acumulen ena Val d’Aran. Eth passat deseme eth Conselh aprovèc era naua ordenança reguladora d’accès motorizat ath miei naturau en moment de maximala afluéncia toristica. Era normativa afècte as ribères de Valarties, Aiguamòg e Joèu, atau coma as airaus dera Bassa d’Oles, era d’Arres e Varradòs-Saut deth Pish. Aguesta ordenança proïbís er usatge de mòtos de nhèu per part de visitaires de dusaua residéncia que non siguen empadronadi ena Val.