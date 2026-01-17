Comunitat energètica a Térmens per generar electricitat
D’àmbit local a Térmens, ja compta amb trenta socis
Térmens ha iniciat la tramitació per crear la comunitat energètica local i gestionar l’accés a l’energia més enllà de contractar una empresa d’àmbit estatal. Dimecres es va constituir la comunitat, que ja compta amb una trentena de socis inscrits. L’objectiu és produir energia, repartir-la ens els socis i fomentar l’autoconsum.
L’alcaldessa, Concepció Cañadell, va explicar que el consistori no formarà part de la comunitat com a soci, encara que sí que col·laborarà, oferirà i cedirà equipaments municipals per instal·lar els panells solars, com faran altres veïns i empreses de la localitat.
El pròxim pas de la comunitat és sol·licitar el CIF, una cosa que es gestionarà en col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per aconseguir una gestió compartida de l’energia i compres conjuntes que permetin millorar l’eficiència energètica dels habitatges.
Participació oberta i voluntària
Cañadell va explicar que la participació estarà oberta i serà voluntària i que estarà controlada pels socis de l’entitat. L’objectiu és promoure la generació d’energia renovable de proximitat amb criteris d’igualtat.