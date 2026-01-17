EDUCACIÓ
L’Esport Blanc Escolar, amb 875 alumnes lleidatans
La tretzena edició del programa Esport Blanc Escolar (EBE) ha arrancat amb la participació de 875 alumnes de tercer i quart de Primària de la Val d’Aran i de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Pretén iniciar la població infantil en els esports de neu, aprenent a practicar esquí alpí i de fons, a banda de surf de neu.
En total, uns 12.000 alumnes de tot el Pirineu català ja s’han beneficiat d’aquesta iniciativa, impulsada el 2014 per la Generalitat de Catalunya.
L’EBE està emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern del Govern, que també busca educar mitjançant la pràctica esportiva a respectar, disfrutar, conviure i conèixer les comarques de muntanya comptant amb la complicitat del personal docent dels centres educatius i monitors esportius.