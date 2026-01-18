Avança la instal·lació de comptadors intel·ligents
Abans de l’estiu se n’hauran desplegat 3.000. Una inversió de 750.000 euros per ajustar la facturació al consum real
La Pobla de Segur avança en el procés per instal·lar els 3.000 comptadors intel·ligents d’aigua que substituiran l’actual sistema de facturació, sense mesurament individual per a cada usuari. L’objectiu del projecte impulsat pel consistori és controlar el consum real a les llars i ajustar a cada un el cost del subministrament, a banda de millorar l’eficiència en la gestió de l’aigua a la localitat.
Els treballs es van iniciar al nucli de Sant Joan i ja s’han completat en bona part del barri de l’Estació. Segons l’alcalde, Marc Baró, les tasques continuen ara en diferents trams del carrer Castelavazzo, la plaça Sant Antoni i el seu entorn. La previsió municipal és tenir finalitzada tota la instal·lació al municipi abans de l’estiu.
El projecte suposa una inversió total de 750.000 euros i el consistori ha sol·licitat ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per un import superior a 300.000 euros. Baró va destacar que disposar d’un sistema de consum controlat permetrà evitar les penalitzacions imposades per l’ACA, que els últims anys han superat els 50.000 euros per la falta de dispositius de mesurament.
Actualment, els veïns abonen una tarifa fixa d’uns 120 euros anuals, independentment de l’ús que facin de l’aigua. Segons les dades municipals, el consum mitjà diari a la Pobla de Segur és de 304,25 litres per habitant. És superior a la mitjana de Catalunya, que s’acosta als 117.
De forma paral·lela, l’ajuntament porta a terme obres per millorar el drenatge del passeig de l’1 d’Octubre, una zona afectada per freqüents problemes d’inundació a causa dels pendents irregulars dels desaigües. En aquest cas, els treballs de millora es duen a terme a través de l’empresa Aigües de Catalunya. També es treballa en la reparació de fugues a la xarxa, com l’ocorreguda recentment a la zona de Llabossona.
Estratègia global
L’alcalde va explicar que per detectar la fuita responsable de la pèrdua, estimada en cinc metres cúbics d’aigua per hora, va caldre tallar el subministrament durant la nit en el tram afectat. El maig passat es va detectar una altra ruptura amb pèrdues de 10.000 litres l’hora.
Aquestes actuacions, va afegir Baró, formen part d’una estratègia global per modernitzar la xarxa hidràulica local i garantir un ús més sostenible de l’aigua.