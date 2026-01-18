METEOROLOGIA
Avinguda del riu a Solsona, vies tallades i 42 trucades a Bombers per la pluja
La intensa pluja d’ahir va obligar l’ajuntament de Solsona a activar el Pla de Protecció Civil Municipal en fase d’emergència 1 per inundacions i va haver de tallar el trànsit en camins i ponts a causa de despreniments i desbordaments per l’augment del cabal del riu Nere. Solsona va registrar una precipitació acumulada de 60,8 mil·límetres; Os de Balager, 62; Tremp, 70; Vilanova de Meià, 74,5, i 32 a Valmanya.
L’ajuntament de Seròs va alertar sobre una possible avinguda del riu Segre, després del comunicat de Protecció Civil sobre el desembassament de la presa de la Mitjana a Lleida a raó de 51 metres cúbics per segon. La pluja va ser generalitzada a Ponent i els Bombers van rebre 42 trucades d’incidències, com baixos inundats o un pi caigut al camí d’accés al Parc de Balaguer.
També hi va haver intenses nevades al Pirineu, amb 86 centímetres de neu acumulada a Espot, 101 a Boí i 130 a la Bonaigua, on era obligatori utilitzar cadenes, igual que a l’N-230 entre Vilaller i Vielha amb pas restringit per a vehicles articulats, l’N-260 a Alp i a la C-13 a Llavorsí. L’N-260 al port del Cantó i la pista alfaltada de Rialp a PortAiné estaven tallades. La borrasca s’intensificarà avui i els Bombers insten a no fer activitats de muntanya.