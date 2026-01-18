SUCCESSOS
Lliures amb càrrecs els detinguts per 10 robatoris en 15 dies a Aitona i Seròs
Els Mossos mantenen oberta la investigació
El jutjat d’instrucció de Lleida en funcions de guàrdia va decretar ahir la llibertat amb càrrecs per als dos detinguts divendres acusats de perpretar deu robatoris en 15 dies a Aitona i Seròs, segons van informar fonts municipals. Mentrestant, els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per si poden atribuir-los més fets delictius i si hi ha més persones implicades. Els robatoris es van produir des del 3 de gener, com va avançar ahir SEGRE i, segons va explicar l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, “han provocat alarma entre la població”. Un dels arrestats acumula mitja dotzena d’antecedents per una sèrie de robatoris i furts comesos des del juliol a Aitona, entre els quals el saqueig de l’església de Sant Antolí al setembre.
El periple dels dos presumptes lladres, que comparteixen domicili a Aitona, hauria començat la nit del dia 3, quan se sospita que un d’ells va entrar en una central fructícola, va forçar la cabina de diversos camions i se’n va emportar un per anar fins a Seròs, on presumptament va robar a la gasolinera i al rentador. Després va tornar a Aitona i va deixar aparcat el vehicle sostret al carrer. Dos nits més tard, el mateix individu hauria destrossat dos porters automàtics per intentar entrar, sense èxit, en dos comerços d’Aitona. Dies després, pel que sembla hauria entrat en una altra central fructícola de la qual s’hauria emportat la recaptació de les màquines de vènding. Finalment, aquesta vegada en companyia de l’altre arrestat, se sospita que van tornar a la central fructícola d’on es va sostreure el camió per robar els diners de les màquines de vènding. Al conèixer els arrestos, l’alcaldessa d’Aitona no va descartar que el consistori es personi com a acusació popular.