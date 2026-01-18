EDUCACIÓ
Mòduls per completar el nou institut a Alcarràs, que planeja ampliar la guarderia
El curs vinent ja acollirà els alumnes de 4t de l’ESO, però les famílies demanen que també s’hi pugui cursar el Batxillerat. Reserven una partida del pressupost del 2026 per al centre infantil
Els veïns d’Alcarràs van saber el gener del 2023 que el poble disposaria d’un nou institut de secundària per resoldre els problemes de sobreocupació que patien tots els centres educatius de la localitat. Tres anys després, el nou institut, construït íntegrament amb mòduls prefabricats, ja funciona, però continua sense estar acabat.
No obstant, l’alcalde de la localitat, Jordi Castany, va confirmar ahir que la conselleria d’Educació començarà l’última fase de les obres en els pròxims mesos, la qual cosa permetrà acollir als alumnes de 4t de l’ESO a les noves instal·lacions a partir del curs vinent. “El fet de tenir dos instituts ens permetrà descongestionar-los”, va valorar el primer edil, que va afegir que les famílies del centre nou demanen que els seus fills hi puguin cursar també el cicle de Batxillerat, que de moment només es pot fer a l’antic institut. “No està prevista cap ampliació més de moment, però cal tenir-ho en compte”, va opinar Castany.
Aquests treballs havien de servir per posar punt final a un llarg procés de reivindicacions que ha durat més de 10 anys, durant els quals aquesta població del Baix Segre ha anat sumant població any a any, però si bé la situació ha millorat als instituts d’Alcarràs, amb 460 alumnes a l’antic i 218 al nou, no passa el mateix a la resta de centres de la localitat, que segons el mateix Castany “s’estan quedant petits. El Comtes de Torregrossa i el Parc del Saladar estan al límit”, va explicar el primer edil, que va afegir que els dos centres “estan pensats per tenir dos línies per curs, però actualment en tenen cinc entre els dos. De moment podem anar fent lloc a tothom, però la conselleria ja té els números”.
De fet, l’evolució del nombre d’alumnes per centre no deixa veure canvis significatius respecte al 2022, quan es van començar a detectar problemes greus de sobreocupació. El col·legi Comtes de Torregrossa comptava llavors amb 495 alumnes, davant els 460 que té ara mateix, mentre que el del Parc del Saladar acollia 582 nens i nenes fa quatre anys, davant els 538 que hi acudeixen actualment.
Guarderia
El mateix succeeix amb la guarderia municipal, que manté ocupades les 74 places, com fa quatre anys. “Hi ha famílies a la llista d’espera, per la qual cosa reservarem una partida del pressupost municipal per ampliar-la”, va anunciar Castany.