Només el 18,4% dels habitatges estan ocupats tot l’any
L’ajuntament identifica 401 segones residències infrautilitzades al poble
L’ajuntament de la Vall de Boí va donar a conèixer aquesta setmana les dades d’un estudi portat a terme l’octubre del 2024 que confirma una tendència que també ha arribat al municipi: hi ha parc d’habitatge disponible, però són minoria les persones que opten per fixar la seua primera residència al poble. Segons l’informe, dels 2.116 vivendes registrats a la localitat, només 390, un 18,4%, estan ocupades durant tot l’any. Segons càlculs del mateix consistori, hi ha 104 domicilis més que es destinen al lloguer durant tot l’any segons van informar els seus propietaris durant la confecció de l’estudi, encara que es dona per descomptat que alguns d’aquests contractes d’arrendament són de temporada.
L’anàlisi també inclou dades sobre els habitatges que són segona residència amb un percentatge d’ús reduït i que passen bona part de l’any buits o infrautilitzats, 401 en total, i que segons les mateixes fonts, serien “una bona oportunitat per ampliar l’oferta de lloguer estable que, amb eines i suports adequats”, podrien tornar a tenir una funció residencial activa i contribuir a la demanda de la població local i de les persones volen anar a viure a la Vall de Boí.
Conseqüències
La falta d’habitatge disponible per viure durant tot l’any, a més, té conseqüències directes sobre el municipi, ja que, a més de complicar l’arribada de nova població, dificulta la continuïtat de serveis i empreses, i també provoca que molts professionals que treballen a la localitat no puguin accedir a una residència estable.
Aquestes dades s’havien de donar a conèixer ahir durant la celebració d’una jornada sobre habitatge que va haver de ser ajornat pel mal temps, en la qual també s’havia d’informar sobre la Borsa d’Habitatge Assequible del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, un instrument que facilita el contacte entre propietaris i possibles inquilins de garanties per crear lloguers a preus raonables.
Vilaller
S’inscriuen en el programa ‘HolaPoble’ per atreure veïns
L’ajuntament de la Vall de Boí s’ha inscrit en el programa HolaPoble, impulsat per Ikea, que té el propòsit de fomentar la repoblació a les àrees rurals facilitant el contacte de persones que desitgen fer realitat el seu projecte d’emprenedoria al medi rural amb pobles que busquen nous habitants. De moment, tanmateix, només ha presentat la seua candidatura, i espera la resposta de la plataforma per començar a organitzar visites amb els possibles interessats.Aquesta iniciativa per atreure veïns ja s’ha emprès amb resultats positius a Vilaller, que l’any passat va guanyar una desena de nous habitants, alguns dels quals van arribar a través d’aquest programa, que entre el 2019 i el 2025 ha connectat més de 17.000 inscrits amb 211 ajuntaments, facilitant la posada en marxa de 58 negocis.