Rialp ultima el concurs per adjudicar el pis rehabilitat a Roní
L’ajuntament de Riap ha aprovat les clàusules per adjudicar en règim de lloguer l’habitatge de titularitat municipal ubicada a l’edifici de les antigues escoles del nucli de Roní.
L’immoble va ser rehabilitat amb l’objectiu de lluitar contra la despoblació i va rebre una subvenció de la Diputació de 90.000 euros, que va cobrir el 90 per cent del cost total de les obres.
L’alcalde, Gerard Sabarich, va explicar que els treballs ja estan finalitzats i que únicament falta obtenir la cèdula d’habitabilitat. “Hi ha bastants interessats a optar a aquest habitatge”, va dir, i va recordar que el pis disposa de dos habitacions, un lavabo i cuina menjador en una superfície d’uns 45 metres quadrats. S’ubica al centre de la localitat.
El consistori, en col·laboració amb l’associació de veïns de Roní, va acordar les bases del concurs, que prioritzen persones empadronades al municipi, famílies o joves que vulguin establir-hi la seua residència permanent per fomentar la repoblació.
El lloguer se situa entorn dels 300 euros mensuals i la recaptació anual es destinarà íntegrament a actuacions de millora del poble.
“Volem que aquest ingrés reverteixi en Roní i en la qualitat de vida dels seus veïns”, va dir Sabarich.