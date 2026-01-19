Els Pompièrs d'Aran descarten que l'esquí trobat a l'allau sigui d'una segona víctima
L'allau fora pistes de Baqueira té una llargada de 200 metres i no és ni una quarta part de la pala on s'ha desprès
Els Pompièrs d'Aran han descartat que l'esquí trobat a la zona de fora pistes de l’estació de Baqueira Beret, sigui d'un segon esquiador atrapat. Un primer esquiador que va quedar atrapat va morir al vespre amb parada cardiorespiratòria després de ser traslladat en estat crític a l’Hospital de Vielha. El responsable de l'operatiu dels Pompièrs d'Aran. Jordi López, ha explicat que gràcies a una etiqueta que portava l'esquí han pogut esbrinar que es va llogar l'any passat a una botiga de lloguer d'esquís i el van donar per perdut. L'allau fora pistes de Baqueira té una llargada de 200 metres i no és ni una quarta part de la pala on s'ha desprès. Es continua treballant a la zona per descartar que no hi hagi cap altra persona atrapada.