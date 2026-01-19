29
La Fira de l’Oli de les Borges s’imposa al mal temps i tanca amb èxit de públic i vendes
El Premi del Públic al Millor Oli és per a Besses Premium de la cooperativa del Camp de Cervià de les Garrigues. Talarn anuncia una de les inversions més grans dels últims anys a la comarca
La Fira de l’Oli Verge Extra-Catalunya de les Borges Blanques va tancar ahir la 29a edició guanyant la partida al mal temps regnant tot el cap de setmana i va posar el colofó a tres jornades d’intens certamen amb èxit de púbic i de vendes. L’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, va subratllar que la fira compleix l’objectiu marcat fa dos anys. “Estem consolidant la referencialitat del certamen, la qual cosa significa tornar la cultura de l’oli a la gent i construir una visió conjunta del sector”, va afirmar i va dir que, de cara a la 30a edició, es treballarà per crear nous espais de partit entre productors i consumidors, que permetin explicar el valor del producte i el projecte de vida que hi ha darrere.
Pel que fa a les vendes, els productors van coincidir a assenyalar que, malgrat el mal temps, hi va haver en general un interès més gran per la qualitat davant la quantitat, la qual cosa va incrementar la venda de botelles, especialment d’olis premiats, tot i que la garrafa de 5 litres va continuar sent el format més demandat.
Enguany, la fira va reforçar el caràcter referencial amb l’atracció de nous públics procedents de Barcelona i Girona, així com amb xifres rècord de participació: 51 productors, el número més elevat fins a la data, i 67 mostres presentades als premis als millors olis de la Fira. A més, l’esdeveniment va comptar amb la presència dels olis guanyadors dels Premis Nacionals 2025 de Catalunya. El Premi del Públic al Millor Oli de la Fira va anar a parar ahir a Besses Premium de la cooperativa del Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de Crèdit SCCL.
La clausura va estar presidida pel president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, que va definir la Fira com “una eina clau de país per situar les Garrigues en el mapa d’inversions i recursos”, va anunciar que aquesta comarca rebrà durant aquest 2026 una de les inversions més grans dels últims anys, amb actuacions en infraestructures, habitatge i desenvolupament econòmic.
Dalmau: “El pacte amb Mercosur només beneficiarà les grans empreses”
El president de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, Enric Dalmau, va alertar ahir que l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur firmat dissabte tindrà un impacte molt negatiu sobre l’agricultura, especialment per als petits productors, i va assegurar que els principals beneficiaris seran les grans multinacionals i els grans distribuïdors.Malgrat que va reconèixer que productes com l’oli d’oliva i el vi en podrien sortir teòricament beneficiats, va advertir que la realitat del mercat dificulta aquesta possibilitat. “No podem vendre l’oli a preu d’enderroc, i el nivell adquisitiu d’aquests països és el que és”, va explicar.Va assenyalar com a únic punt favorable de l’acord la protecció de les denominacions d’origen europees, que evitarà la utilització indeguda de noms tradicionals.Dalmau va fer aquestes declaracions en el marc de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques que va qualificar de molt positiva, malgrat les condicions meteorològiques adverses.Va destacar l’elevada afluència de públic i l’altíssim nivell de qualitat dels olis presentats, fins al punt que “difícilment pots dir que un és millor que un altre”.Pel que fa a la campanya oleícola, Dalmau va assenyalar que ha estat bona, després de tres anys molt complicats. La producció de la DOP Les Garrigues se situa entorn dels sis milions de quilos d’oli, dins d’una collita considerada normal, amb una qualitat molt elevada.Malgrat aquesta millora, el president de la denominació va insistir que el futur del sector depèn que els agricultors puguin viure dignament del seu treball. “No demanem res més que poder guanyar-nos la vida amb la feina que fem”, va concloure.