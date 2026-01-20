La circulació es complica a causa de la neu a cinc carreteres de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell
Les cadenes són obligatòries al port del Cantó (N-260) i al port de la Bonaigua (C-28)
La neu complica la circulació a cinc carreteres de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Per circular pel port de la Bonaigua (C-28) i pel port del Cantó (N-260) és obligatori l'ús de cadenes. Al port del Cantó està restringit el pas a camions. Per accedir al Pla de Beret (C-142b), als aubacs de Tuixent (C-462) i a Josa i Tuixent (C-563) també és obligatori circular amb cadenes.
Al port del Cantó la neu ha sorprès un autocar de joves de Múrcia que feien una excursió d'Espot al canal olímpic de la Seu d'Urgell i el conductor ha preferit donar la volta i tornar cap a l'hotel per seguretat. A Rubió (1.687 m), el poble més alt de Catalunya, més d'un conductor s'hi ha aturat per posar cadenes i travessar el port del Cantó.
Risc d'allaus al Pirineu
Es manté en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), per la previsió per aquest dimarts i dimecres al Pirineu Oriental, especialment al Ripollès amb cota de neu entre els 1.200 i els 1.400 m. Hi ha risc alt d'allaus, fet pel qual es demana que no es facin activitats fora de les pistes d'esquí i zones controlades.