Ferit greu en un accident laboral al polígon de les Borges Blanques
L’operari va patir un traumatisme toràcic i va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova
Un operari va resultar ferit de caràcter greu aquest dimarts al matí en un accident en una empresa de prefabricats del polígon Els Castellots de les Borges Blanques. L’empleat va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 9.09 hores d’un sinistre laboral a les instal·lacions de Prefabricats Pujol, al polígon industrial Els Castellots, a la partida Pedreres de la capital de Lls Garrigues.
Pel que sembla, un operari va quedar atrapat en una màquina que ajunta plaques de formigó i va patir un traumatisme toràcic. Al lloc van acudir ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat.
Descarten l’helicòpter
L’operari va ser atès in situ i, posteriorment, evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar amb pronòstic greu. Es va descartar que fos evacuat en helicòpter a causa de les males condicions climàtiques.