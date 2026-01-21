Retiraran els arbres de l’avinguda Pau Casals
Per renovar la xarxa d’aigua, afectada per les arrels, i evitar futures avaries. Després de les obres, replantaran els espais
L’ajuntament de Mollerussa iniciarà la setmana que ve les obres de renovació de les canonades de distribució d’aigua potable a l’avinguda Pau Casals, una actuació en la qual destaca com a primera mesura la tala de l’arbratge del tram afectat. Segons va explicar el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, aquesta intervenció és necessària perquè les arrels de l’arbratge actual han estat una de les principals causes del deteriorament de la infraestructura existent i, a més, interfereixen en les instal·lacions soterrades, afectant especialment les escomeses. Garrofé va assenyalar que retirar els arbres permetrà executar les noves canalitzacions en condicions de seguretat i durabilitat, evitant que es repeteixin els problemes que han afectat fins ara la xarxa en aquesta zona. L’actuació inclou la substitució de 162 metres de canonada i la renovació de les escomeses dels veïns, fet que obligarà a tancar el tram al trànsit durant els treballs.
El consistori va advertir que, a més dels talls de trànsit, les obres poden comportar restriccions d’estacionament i interrupcions puntuals del subministrament, mesures que seran comunicades directament al veïnat afectat, a més també a través dels canals habituals. Des de l’ajuntament es remarca que la retirada de la vintena d’arbres no serà definitiva. Quan s’executi la remodelació integral de l’avinguda Pau Casals, prevista dins del futur projecte d’incorporació del carril bici, es treballarà per reemplaçar els arbres eliminats, amb una ordenació més compatible amb les infraestructures subterrànies i amb la voluntat de recuperar la qualitat urbana i ambiental del vial.
La intervenció forma part del projecte global de millora de la xarxa d’aigua que es va posar en marxa el mes de novembre passat i que s’està executant en diversos punts de la ciutat. Actualment es treballa al carrer Lluís Millet i, segons va avançar el regidor, les pròximes actuacions es faran al carrer d’Aragó i a la travessia de l’avinguda de les Garrigues. En conjunt, el projecte preveu la renovació de prop de 900 metres de canalitzacions en aquests quatre vials i ha estat adjudicat per 201.167 euros. El finançament compta amb una subvenció de la diputació de Lleida que cobreix el 75 per cent del cost total, mentre que el 25 per cent restant s’assumeix amb fons propis.