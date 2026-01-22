SEGRE

Dimiteix l'alcaldessa d'Almacelles per motius de salut 7 mesos després d'accedir al càrrec

Provoca el tercer canvi d'alcaldia aquest mandat

Olivart va assumir l'alcaldia per segon cop el 4 de juny passat.

Olivart va assumir l'alcaldia per segon cop el 4 de juny passat.Jordi Echevarria

Publicat per
Helena CulleréCap de Comarques

Creat:

Actualitzat:

Vanesa Olivart ha presentat aquest dijous al matí la seva renúncia com alcaldessa d'Almacelles per motius de salut, segons ha publicat en una carta oberta a la ciutadania. Olivart va accedir al càrrec el 4 de juny passat per segon cop, ja que havia liderat el consistori el passat mandat, entre 2019 i 2023. Fa fet mesos va rellevar en el càrrec a Joan Bosch, que havia assolit l'alcaldia després d'un pacte de govern entre els 3 regidors d'Ara Pacte Local, la seva formació, els dos d'ERC i els dos dels Comuns. 

Però una crisi de govern va dur Bosch a presentar la dimissió i Olivart va ser la única candidata a substituir-lo. Des d'aleshores els quatre regidors de Junts governen amb dos del PSC i un dels dos d'Esquerra.

En el seu comunicat, Olivart anuncia que fa sis mesos que està seguint un tractament i que els darrers informes mèdics aconsellen sotmetre's a una intervenció ginecològica important, relata. 

La renúncia afecta tant l'alcaldia com l'escó de regidora. Amb tota probabilitat, Antoni Arnó, segon de la formació a l'ajuntament d'Almacelles, la substituirà com a primer edil.

Comunicat de l'alcaldessa d'Almacelles.

Comunicat de l'alcaldessa d'Almacelles.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking