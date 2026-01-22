Dimiteix l'alcaldessa d'Almacelles per motius de salut 7 mesos després d'accedir al càrrec
Provoca el tercer canvi d'alcaldia aquest mandat
Vanesa Olivart ha presentat aquest dijous al matí la seva renúncia com alcaldessa d'Almacelles per motius de salut, segons ha publicat en una carta oberta a la ciutadania. Olivart va accedir al càrrec el 4 de juny passat per segon cop, ja que havia liderat el consistori el passat mandat, entre 2019 i 2023. Fa fet mesos va rellevar en el càrrec a Joan Bosch, que havia assolit l'alcaldia després d'un pacte de govern entre els 3 regidors d'Ara Pacte Local, la seva formació, els dos d'ERC i els dos dels Comuns.
Però una crisi de govern va dur Bosch a presentar la dimissió i Olivart va ser la única candidata a substituir-lo. Des d'aleshores els quatre regidors de Junts governen amb dos del PSC i un dels dos d'Esquerra.
En el seu comunicat, Olivart anuncia que fa sis mesos que està seguint un tractament i que els darrers informes mèdics aconsellen sotmetre's a una intervenció ginecològica important, relata.
La renúncia afecta tant l'alcaldia com l'escó de regidora. Amb tota probabilitat, Antoni Arnó, segon de la formació a l'ajuntament d'Almacelles, la substituirà com a primer edil.