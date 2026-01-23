POLÍTICA
Dimiteix l’alcaldessa d’Almacelles després de set mesos al càrrec per motius de salut
Vanesa Olivart deixa l’acta de regidora i la seua baixa portarà a la tercera alcaldia en el que va de mandat. Antoni Arnó es postula com el seu substitut al càrrec i el ple de renúncia serà divendres
Vanesa Olivart va presentar ahir la seua renúncia com a alcaldessa i com a regidora d’Almacelles per motius de salut. Ho va fer set mesos després d’accedir al càrrec per segona vegada. En la primera ocasió, va ocupar l’alcaldia durant el passat mandat, del 2019 al 2023. En la segona, va ser el passat 4 de juny després de la dimissió de Joan Bosch, d’Ara Pacte Local, que s’havia convertit en primer edil després dels comicis del 2023 amb els vots de la seua formació (3); els d’ERC (2) i els d’Almacelles en Comú (2). Olivart va tornar l’alcaldia a Junts amb els seus quatre vots, dos d’ERC i dos del PSC, que mesos després van deixar el govern local. Ara el formen els 4 de Junts i un dels edils d’ERC.
En una carta oberta a la ciutadania, la ja exedil va dir que “després de sis mesos de tractament i arran dels informes mèdics que he rebut en les últimes setmanes, m’he de sotmetre a una intervenció ginecològica important”, per la qual cosa “he pres una decisió madurada i reflexionada: ara necessito dedicar-me plenament a la meua recuperació”. Va demanar respecte a la seua privacitat mentre afronta el tractament. Els rumors de la seua renúncia havien començat hores abans i l’edil es va veure obligada a sortir al pas de les informacions. Malgrat tractar-se d’una motivació personal, la seua dimissió porta l’ajuntament a un nou canvi en la direcció, el tercer aquest mandat. Antoni Arnó es postula com a primer edil ja que és el següent en la llista de Junts en els comicis municipals del 2023. La vacant d’Olivart, tant per la seua renúncia a l’alcaldia com al seu escó de regidora, seria coberta per Josep Maria Bosch, següent en la llista de Junts. En cas que aquest rebutgés el càrrec, la següent en la candidatura és Carlota Montfort. Divendres vinent està previst que se celebri el ple de renúncia.
Discrepàncies insalvables en la gestió municipal
Discrepàncies irreconciliables en la gestió municipal han anat dinamitant tots els pactes que s’han assolit des que es va formar el consistori després de les municipals del 2023 entre Pacte Local, ERC i En Comú Podem, amb Junts i PSC a l’oposició. Les principals causes han estat la gestió de la llar d’infants i també el control de la residència per a la tercera edat, sobre la qual encara cuegen conflictes per la seua edificació amb els propietaris dels terrenys. Tampoc no s’han posat d’acord en qüestions urbanístiques. Al novembre Olivart va decretar el cessament de Josep Torres com a edil d’ERC després que Ignasi Comella, portaveu del grup, demanés la seua expulsió i Torres sol·licités el canvi a regidor no adscrit després de perdre ajuts del Pla d’Obres del Govern.
Expulsions i dimissions en un mandat convuls
L’expulsió dels dos edils d’En Comú el setembre del 2024 va obrir la crisi al consistori integrat després de les municipals del 2023 per Pacte Local, amb Joan Bosch com a alcalde, i dos edils d’ERC. Francesc Xavier Martínez Broto, un dels dos edils republicans, va dimitir l’octubre del 2024 per friccions per la residència. El juny del 2025 Junts va recuperar l’alcaldia després de la dimissió de Bosch gràcies a una aliança amb el PSC. A l’agost el consistori va tornar a enfrontar-se a una altra crisi per la marxa dels socialistes i Olivart va quedar en minoria.