Alumnes de Les Savines viatgen al passat a través del Mil·lenari
Dediquen un projecte cooperatiu a la commemoració dels mil anys de Cervera
Descobrir les empremtes del passat per preparar-se per al futur. Amb aquesta premissa, l’escola Les Savines de Cervera ha integrat la commemoració del Mil·lenari de la ciutat al projecte pedagògic Com-Viure. Es tracta d’una iniciativa que es va impulsar fa quatre anys “per fomentar la cooperació i l’aprenentatge transversal entre alumnat de totes les edats”, va destacar la directora, Desirée Taló. Aquest curs, el centre ha dedicat la setmana monogràfica a treballar la història de la localitat a través d’activitats que han involucrat tota la comunitat educativa, incloent professors i famílies.
El mestre Magí Martínez va explicar que durant aquests dies els escolars s’han repartit en grups d’edats barrejades i cadascun ha treballat un dels set eixos temàtics: fets històrics, personatges, edificis, festes, barris i carrers, oficis i dones destacades. Cada grup ha dissenyat un mural amb informació i imatges del tema assignat, a més d’elaborar conjuntament una línia del temps que inclou des de la concessió del permís de població a Guinedilda de Cervera fins als èxits esportius dels germans Márquez.
L’experiència va culminar divendres passat amb una excursió conjunta per diferents espais de la ciutat com el castell, la plaça Major, la universitat i el Sindicat. La jornada va acabar amb una posada en comú en què cada grup va presentar el seu resultat i fins i tot alguns alumnes es van atrevir a cantar garrotins sobre diferents aspectes de la història cerverina. Com a record, els mestres de l’escola van obsequiar tots els participants amb imants amb imatges de les mènsules que hi ha a la façana de l’edifici de la Paeria.
Les activitats dedicades al Mil·lenari no s’han limitat a aquesta setmana, ja que algunes de les festivitats escolars com la benvinguda del curs, Nadal o Sant Jordi també tenen com a rerefons la commemoració dels mil anys de la ciutat, integrant l’efemèride en el dia a dia del col·legi.
Sota el títol Cervera, 1.000 anys d’història i talent, el repertori proposa un recorregut simbòlic per moments clau de la història cerverina, des de la seua fundació fins a l’esplendor universitària, amb obres de Frederic Mompou, Maurice Ravel i Claude Debussy, així com l’estrena de la peça guanyadora de l’Acadèmia OJC 2026.
La Julià Carbonell obrirà l’agenda cultural de la celebració
Els actes del Mil·lenari de Cervera arrancaran aquest diumenge 25 de gener amb el concert Preludi 26 a càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) al paranimf de la Universitat de Cervera. El concert obrirà l’any cultural amb un programa concebut especialment per commemorar els mil anys d’història de la ciutat.Després d’aquest preludi, el Mil·lenari de Cervera es desplegarà a partir del 7 de febrer amb la inauguració al Gran Teatre de la Passió.