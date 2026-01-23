SUCCESSOS
Desenes de desallotjats per un foc a Alcarràs de matinada
Els residents de tres blocs del carrer Montserrat Roig, per un incendi al pàrquing. Van estar unes dos hores a la intempèrie abans de tornar als seus pisos
Desenes de veïns de tres blocs de pisos d’Alcarràs van ser desallotjats preventivament ahir a la matinada per un aparatós incendi al pàrquing de l’edifici d’habitatges. Els afectats van estar al voltant de dos hores al carrer per garantir la seua seguretat. No hi va haver ferits. El foc va cremar dos cotxes i l’aparcament presentava importants danys.
L’incendi es va declarar, per causes que no han transcendit, a les 3.21 hores de la matinada al pàrquing tancat d’un edifici del carrer Montserrat Roig d’aquesta localitat del Segrià. Els Bombers de la Generalitat van activar sis dotacions i al lloc també van acudir patrulles de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
A l’arribada dels equips d’extinció, la Policia Local ja havia desallotjat preventivament els veïns de tres blocs. Cap persona no va resultar ferida.
Afectació pel fum
Els Bombers van donar el foc per extingit a les 4.15 hores. Posteriorment, van procedir a ventilar l’immoble, que va quedar afectat pel fum –principalment en l’escala–, i a comprovar els danys. Dos dels cotxes que hi havia a l’interior de l’aparcament van quedar completament calcinats. A partir de les 5.00 hores els desallotjats van anar tornant als seus domicilis. Els Bombers també van haver de ventilar alguns pisos perquè el fum s’havia colat pels conductes.
L’alcalde d’Alcarràs, Jordi Castany, va explicar que “afortunadament cap persona no ha resultat ferida i s’ha desallotjat els veïns de manera preventiva i per la seua seguretat”. Castany va afegir que “ens hem plantejat la possibilitat d’habilitar el pavelló per donar-los empara però finalment no ha estat necessari”. El primer edil també va agrair “la ràpida i efectiva intervenció”.