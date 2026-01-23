TURISME
Fins a 3 metres de neu a les pistes d’esquí
Risc marcat d’allaus al Pirineu de Lleida i fort al vessant nord del Cadí-Moixeró mentre es preveu una altra nevada el cap de setmana a partir dels 700 metres
Les nevades registrades al Pirineu de Lleida aquesta última setmana han fet que els dominis esquiables lleidatans acumulin gruixos d’entre 110 i 305 centímetres, i podrien incrementar-se encara més si es compleixen els pronòstics meteorològics per al cap de setmana, que anuncien per a demà més neu a partir dels 700 metres d’altitud a la Val d’Aran, els dos Pallars i l’Alt Urgell.
Mentrestant, les estacions d’esquí continuen treballant per adequar pistes i obrir el màxim d’instal·lacions possibles de cara al cap de setmana. Al tancament d’aquesta edició hi havia disponibles 14 dels 25 quilòmetres esquiables a Espot Esquí amb gruixos de fins a 255 centímetres, mentre que Port Ainé s’atansava al 50% del domini esquiable amb fins a 3 metres de neu en algunes zones. Per la seua part, a Boí Taüll ja estaven obertes 30 de les 43 pistes i 7 dels 10 remuntadors; i a Baqueira Beret s’assolien els 139 quilòmetres esquiables repartits en 100 pistes obertes.
Tanmateix, totes les estacions lleidatanes continuaven informant sobre la possibilitat d’allaus: el més alt es registrava a Espot i Boí Taüll, amb 4 sobre 5; mentre que era més baix a Baqueira Beret (3/5) i Port Ainé (2/5). La Generalitat, per la seua part, va informar de risc marcat d’allaus a tot el Pirineu lleidatana, i fort al vessant nord de la serra del Cadí-Moixeró. El Servei Català de Trànsit va confirmar que no es van registrar més incidències viàries ni per neu ni per esllavissaments de terra a Lleida.
Per la seua banda, la Confederació Espanyola de Transports de Mercaderies va recomanar que, davant de l’arribada avui de la borrasca Ingrid, els transportistes evitin circular per les zones on s’activin avisos meteorològics per neu. Segons la DGT, a Lleida podria activar-se el nivell groc a partir de demà.