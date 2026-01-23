TURISME
Fruiturisme, el Camí Ignasià i el Geoparc es promocionen a Fitur
Dos presentacions, una a les 11.30 a l’estand d’España en Floración, que impulsa el ministeri d’Indústria; i una altra a les 12.30 a l’estand de Turespaña, van promocionar ahir Fruiturisme d’Aitona a la fira Fitur de Madrid, com a únic projecte turístic català vinculat a la floració de fruiters. Van participar-hi turoperadors, responsables d’administracions i públic en general. A España en Floración s’han presentat juntament amb Fruiturisme propostes similars de Múrcia, Guadalajara i Ourense que conformen la iniciativa Tour Espanya de Flor en Flor, experiència interterritorial de la qual Aitona i Fruiturisme ja són peça clau des d’aquest any. Lleida va aconseguir a Fitur el compromís del ministeri de Turisme per situar el Camí Ignasià com a destinació turística de qualitat. Una àmplia representació dels municipis per on passa, entre els quals Bell-lloc, Soses, el Palau d’Anglesola, Cervera, Bellpuig, Tàrrega, Montoliu de Lleida i Verdú, van participar ahir a Fitur en un acte per posicionar el Camí Ignasià com a destinació referent a Ponent. També el Geoparc Orígens va ser present a Fitur dins de l’estand de Geoparcs Mundials de la Unesco, organitzat per la Xarxa Espanyola de Geoparcs Mundials. Catalunya va incidir en el turisme “silver”, de persones sense càrregues familiars amb capacitat per viatjar fora de temporada de cara a ser destinació preferent.