Liciten un porta a porta a la carta a la Vall de Lord
Inversió d’1,9 milions a falta d’un altre concurs per a la resta de la comarca
El consell comarcal del Solsonès ha tret a concurs el contracte per a la recollida de residus en els tres municipis de la Vall de Lord, Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers, que a més de definir un sistema propi per a cada localitat tenint en compte les seues característiques, estableix la posada en marxa d’àrees de contenidors, a les quals només es podrà accedir mitjançant targeta electrònica, segons va confirmar ahir la presidenta de consell, Claustre Sunyer. Aquest contracte, que ascendeix a 1,9 milions d’euros, és el primer que es licitarà per redefinir la recollida de residus de la resta de la comarca, va dir Sunyer, “on no s’aplicarà el porta a porta, però sí contenidors tancats”.
El nou contracte renova la recollida porta a porta que ja es portava a terme a Sant Llorenç de Morunys, incloent una àrea d’aportació d’emergència tancada a la qual només tindran accés els veïns que disposin d’una clau electrònica. En canvi, a la Coma i la Pedra, els veïns podran dipositar la fracció orgànica en contenidors oberts, mentre que el porta a porta s’aplicarà només als grans productors. A Guixers, per la seua part, s’aplicarà el mateix sistema que a Sant Llorenç de Morunys en la trama urbana de Vilamantells, però amb l’excepció que hi haurà només un únic punt de recollida. Al disseminat de Vilamantells, per la seua part, només hi haurà una recollida porta a porta mensual, i la fracció orgànica s’autogestionarà mitjançant compostatge individual. El servei no preveu recollir el vidre en cap dels tres municipis.
Per un altre costat, Sunyer va explicar que el nou model també reduirà els punts de recollida per “abaratir costos i facilitar la tasca dels operaris”, i que en un futur es preveu incorporar també el sistema als municipis de Torà i Biosca, que encara es regeixen pel contracte del consell comarcal de la Segarra.
Solsona l’aplica des del 2021 amb bons resultats
La presidenta del consell comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, va recordar ahir que Solsona es va convertir el 2021 en el primer municipi de la comarca que va implantar la recollida d’escombraries porta a porta, i que fins ara els resultats han estat òptims. Tanmateix, el consistori de la capital va necessitar diversos anys per adaptar el sistema a les particularitats urbanístiques de Solsona, una estratègia que l’ens comarcal ha intentat replicar per als tres municipis de la Vall de Lord.