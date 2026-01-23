Obres per frenar les filtracions d’aigua al Sindicat
Adjudiquen treballs per posar fi a inundacions i humitats que duraran deu mesos
La Paeria de Cervera portarà a terme diferents actuacions de conservació a l’edifici de l’antiga farinera del Sindicat, especialment en espais que acumulen aigua durant episodis de pluges intenses. Hi ha goteres en canonades i també filtracions al subsol que afecten els fonaments i la part subterrània de l’immoble.
La regidora de Patrimoni historicoarqueològic, Montse Closa, va assenyalar que en algunes ocasions ha estat necessari bombar l’aigua estancada, que va arribar a superar el mig metre d’altura. Per revertir aquesta situació, s’actuarà a les cobertes per eliminar les pèrdues d’aigua que es produeixen a les conduccions de desaigüe quan plou i que estan provocant humitats en diferents plantes. Al soterrani i a la planta baixa de l’ala central, que pateixen entrades d’aigua procedents del terreny limítrof i les zones enjardinades, es millorarà la impermeabilització dels murs i el drenatge exterior.
Paral·lelament, s’intervindrà en les escales d’accés a la cúpula de l’ala central i les antigues sitges, on s’han detectat esquerdes i danys estructurals que en comprometen l’estabilitat. Les obres, que duraran deu mesos, s’han adjudicat a l’empresa Solvetia S.L. per un import de 172.440 euros. Es finançarà amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya i fons propis de l’ajuntament.
La farinera del Sindicat és un espai catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. L’ala sud acull el Museu del Blat, mentre que la Paeria continua estudiant altres usos per al conjunt arquitectònic, com el possible trasllat de l’arxiu comarcal o una àrea de treball cooperatiu.