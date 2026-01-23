Plataformes d'usuaris de Rodalies exigeixen un "salt d'escala" al Govern i anuncien mobilitzacions imminents
Insten la Generalitat a atacar el dèficit d'inversions a Rodalies arran del traspàs, mentre els sindicats subratllen la gravetat de l'últim tall a l'R1
Les plataformes d'usuaris de Rodalies han demanat aquest divendres a la Generalitat un "salt d'escala" en la gestió del servei ferroviari, traslladant als responsables del Govern la necessitat d'una resposta immediata al dèficit d'inversions i a les mancances de la xarxa. Aquestes entitats han advertit que en els propers dies s'organitzaran mobilitzacions per pressionar les administracions a actuar davant una situació que consideren insostenible.
En una reunió mantinguda amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, juntament amb representants de Renfe i Adif, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha transmès la "voluntat de millorar" per part dels responsables, però reclama mesures concretes a curt termini. Segons Adrià Ramírez, president de la PTP, cal aprofitar el traspàs per "revertir tan aviat com sigui possible" les deficiències del sistema actual.
La reunió s'ha produït després que les entitats enviessin aquest dijous un document conjunt al Govern en el qual reclamaven conèixer "de primera mà" quin és "realment" la situació del transport ferroviari en aquests moments, les actuacions que hi ha previstes després de l'accident a Gelida i com evitaran que es produeixi un incident d'aquestes característiques.
Els sindicat majoritari de maquinistes, Semaf, diu que el despreniment a la R1 a Maçanet de divendres demostra que les seues exigències "no eren un capritx"
El nou tall de l'R1 aquest divendres a la tarda per un despreniment entre Maçanet-Massanes i Blanes demostra que les reticències dels maquinistes a l'hora de reprendre el servei després de dos dies interromput per l'accident mortal de Gelida "no són cap capritx", segons han explicat a l'ACN fonts del sindicat majoritari entre el col·lectiu. El nou incident "reafirma" la necessitat de revisar "molt bé" la xarxa i explicita que les peticions del sector són necessàries. "No podem jugar a la ruleta russa", han afirmat les mateixes fonts. Des d'un altre sindicat, amb menys representació entre els maquinistes, són crítics també amb Semaf, perquè creuen que les mesures preses per l'empresa a proposta de la formació majoritària "són insuficients".
Fonts d'aquest altre sindicat menor alerten, així, que les exploracions preventives poden comprovar l'estat de la infraestructura, però no si els terrenys que hi ha al voltant de la via són ferms, o si en algun moment hi haurà una esllavissada, tal com ha passat entre Maçanet-Massanes i Blanes aquest divendres a la tarda.