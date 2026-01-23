MOBILITAT
Segon dia sense Rodalies pel boicot dels maquinistes a reprendre el servei
Ho faran després que Adif i el sindicat Semaf tornin a inspeccionar les línies
Catalunya va viure ahir una segona jornada sense trens de Rodalies. Els maquinistes es van negar a tornar a la feina al considerar que Adif no havia garantit millores en la seguretat. Després d’un altre matí de caos, la Generalitat anunciava que el servei es restabliria després de noves inspeccions a les línies per part d’Adif i membres del sindicat Semaf.
La Generalitat va anunciar la nit de dimecres que els trens de Rodalies tornarien a circular ahir, però no va ser així i milers de lleidatans van viure amb enuig i resignació una segona jornada caòtica. El motiu va ser que els maquinistes i el seu sindicat majoritari, Semaf, van rebutjar tornar a la feina al·legant que Adif no els va garantir per escrit adoptar mesures per millorar la seguretat de la via. Va ser una vaga encoberta, sense convocatòria formal, que va deixar sense trajectes de rodalies i mitjana distància tot Catalunya. A Lleida va paralitzar de nou les línies de Manresa (RL3 i RL4) i de la costa (R13 i R14), operades per Renfe. Només va funcionar el tren de la Pobla, en mans de FGC.
La Generalitat es va reunir al migdia amb els sindicats i, hores després, va anunciar que el servei es restabliria a mesura que es fessin noves inspeccions en les línies ferroviàries, aquesta vegada a càrrec de tècnics d’Adif i membres del sindicat Semaf. El Govern no va concretar quan es reprendria el servei. Al marge de l’acord amb Semaf, el sindicat Alferro va reclamar “mesures preventives” en trams “crítics” de la xarxa ferroviària, entre els quals el de la línia de Manresa comprès entre Cervera i Terrassa, on dimecres passat una màquina d’Adif va xocar amb una roca a Sant Guim de Freixenet.
L’acord va arribar després d’un dia caòtic, en el qual molts lleidatans es van quedar “penjats” a les estacions. La suspensió dels trens va sorprendre molta gent, després que la Generalitat anunciés que ahir es restablirien, i van buscar altres mitjans de transport. A l’estació de Lleida-Pirineus, la majoria dels viatgers ja s’havia assabentat que no hi havia Rodalies, però alguns van acudir als taulells demanant informació i buscant transport alternatiu, ja fos en bus, cotxe privat o de lloguer o trens d’alta velocitat, que van patir retards (vegeu el desglossament). “A primera hora preguntaven pels Rodalies, però sense més ni més, hi acostuma a haver més xivarri quan un Avant o AVE se suspèn o es retarda”, va dir una treballadora de l’estació. Les oficines per llogar vehicles de l’estació tampoc van tenir més clients que un dia habitual, mentre que els taxistes van apuntar que “algun viatge més a Mollerussa o Tàrrega hem fet, però no ha estat gaire exagerat”. Per la seua part, l’ajuntament de Lleida va eliminar temporalment les limitacions d’accés a la Zona de Baixes Emissions (ZBE).
A l’estació de Tàrrega, un empleat de Renfe informava que els trens continuaven sense circular. Provava d’oferir alternatives, entre les quals el servei de busos, l’estació del qual està davant de la de tren. De fet, la imatge més repetida a primera hora del matí va ser la de passatgers corrent d’una estació a l’altra per intentar agafar un bus de línia. “Ens hem llevat pensant que tot tornaria a funcionar amb normalitat i ens hem trobat el de sempre”, va resumir un dels afectats. Molts d’ells, que depenen del tren per anar a treballar, estudiar o al metge a Lleida, van assegurar sentir-se impotents. “És frustrant dependre del tren i no tenir garantia que passi”, va dir una altra usuària indignada.
A Cervera, la falta de trens es va veure agreujada per un altre imprevist: tampoc no van circular alguns autocars de línia, segons van denunciar usuaris que esperaven a l’estació de busos al matí.
El president de la patronal Pimec Lleida, Borja Solans, va afirmar que, a causa de la situació excepcional amb Rodalies, “no s’haurien d’obrir expedients disciplinaris a treballadors que no poden anar al seu lloc per falta de trens, però aquestes hores s’haurien de compensar o recuperar”.
Retards en l’alta velocitat malgrat el final de les restriccions
A diferència dels Rodalies, els trens d’alta velocitat sí que van poder circular ahir, però amb importants retards que anaven des dels 30 minuts fins a més d’una hora. Unes demores que van tenir lloc malgrat que Adif va aixecar al matí la restricció de velocitat a 160 quilòmetres entre Saragossa i Madrid. Tanmateix, l’administrador ferroviari sí que va mantenir límits de velocitat en 6 punts quilomètrics en què els combois no podien anar a més de 230 quilòmetres per hora. Renfe va enviar missatges a tots els seus usuaris informant-los dels retards, que no van evitar les queixes dels afectats.