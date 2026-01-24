Amassades tà organizar un mondiau d’esquí militar
Contactes tà qu’Aran acuelhe aguesta competicion en 2027. Un eveniment esportiu inedit en Espanha qu’amasse a militars de mès de vint païsi
Era Val d’Aran se premanís tà acuélher en 2027 ua competicion enquiath dia d’aué inedita en Espanha: eth campionat deth mon d’esquí militar. Se tracte d’un eveniment esportiu en qué participen militars de mès de vint païsi e competissen pendent diuèrsi dies en diferenti espòrts d’iuèrn. Er Ajuntament de Vielha e Mijaran acuelhec era setmana passada ua amassada preparatòria a on assistiren representants des fòrces armades espanhòles. Eth pròpri consistòri hec publica aguesta trobada en ua publicacion enes sòns hilats sociaus.
Eth baile de Vielha, Juan Antonio Serrano, a explicat qu’es contactes per part der exercit espanhòu tà organizar eth campionat ena Val d’Aran comencèren hè mès d’un an. Eth maximom representant municipau a dit qu’era competicion requerirà emplegar es pistes de Baqueira Beret, scenari des de hè ans de nombroses competicions d’esquí. Totun, apunte qu’eth cap-lòc aranés tanben vò auer un papèr important ara ora d’acué-lher actes protocolaris coma es ceremònies d’inauguracion e clausura o er autrejament de prèmis.
Er organisme organizador d’aguesta competicion, er International Military Sports Council (CISM), establís qu’eth mondiau d’esquí militar a ua durada de sies dies, des quaus tres se dediquen a competir en diferenti espòrts d’iuèrn.
Cau rebrembar qu’era relacion entre militars e esquí en Aran siguec estreta pendent eth sègle passat. Era Compañía de Esquiadores Escaladores del Ejército de Tierra establic era sua sedença en Vielha en 1963 e es militars demorèren aquiu enquiar an 2000. Es bastisses que les acuelheren acabèren en desús e se comencèren a debastir a compdar der an 2003. Ua escultura rebrembe eth passat militar deth lòc.
Mès de 100.000 € tà condicionar es caudères deth Palai de Gèu
Er Ajuntament de Vielha e Mijaran aurà de destinar mès de 100.000 euros tà garantir eth bon foncionament des caudères que cauhen era aigua dera piscina cubèrta deth Palai de Gèu. Aguesta intervencion s’amie a tèrme dempús de constatar qu’ua des dues auie deishat de foncionar e ère de besonh substituïr-la, mentre qu’era auta non foncionaue a plen rendiment. Aguesta situacion empedic arténher era temperatura considerada optimau entara aigua, 24 grads, e obliguèc a barrar temporaument era piscina interiora, que ja torne a èster dubèrta ath public. Méter a punt es caudères deth Palai supausarà ua inversion d’uns 100.000 euros, segontes eth consistòri. D’aguesta chifra, 30.000 seràn entà ua naua caudèra de gas, mentre que qu’un shinhau mès de 70.000 euros son entar aqueriment de naui depòsits d’aigua cauda sanitària. Er ajuntament a adjudicat aguest darrèr contracte per un impòrt de 73.000 euros ara enterpresa Oumeksur Construcciones y Obras SL. Eth Palai a requerit diferentes reparacions e reformes enes darrèrs ans e er ajuntament reivindique eth sòn caractèr supramunicipau.