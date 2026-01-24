SUCCESSOS
Arrestats a Lleida per robatoris en domicilis al Catllar, a Tarragona
Investigació de Mossos i Guàrdia Civil
Els Mossos d’Esquadra han arrestat a la ciutat de Lleida diverses persones acusades de formar part d’una organització criminal dedicada als robatoris i que n’hauria comès alguns al Catllar, a Tarragona, segons va informar l’ajuntament d’aquesta localitat. L’operació, desenvolupada per la policia catalana amb la col·laboració de la Guàrdia Civil, ha culminat amb l’arrest dels sospitosos.
Les detencions han estat possibles gràcies al reforç de les mesures de seguretat que es van fer al municipi el mes de desembre passat per fer front al repunt de robatoris amb força en domicilis registrats al llarg de tardor a la localitat tarragonina. El consistori va decidir actuar, per la qual cosa es va acordar augmentar la presència policial al carrer. Els Mossos d’Esquadra van intensificar els controls i patrullatges al municipi, especialment a les zones més sensibles. L’alcaldessa del Catllar, Alba López, va destacar que “l’ampliació de la presència policial té els seus fruits” i va remarcar “la importància de la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i la col·laboració amb la guàrdia municipal”.
Es dona la circumstància que els Mossos d’Esquadra van desmantellar dijous al Catllar una plantació de marihuana oculta en un casa a la urbanització Manous, a prop de la presó Mas d’Enric. Hi van trobar 656 plantes. Van imputar dos persones. També van arrestar un home de 48 anys per sis robatoris amb força.
Els robatoris amb força en domicilis i magatzems repunten a la tardor i a l’hivern respecte a altres èpoques de l’any. Un dels motius és que hi ha menys hores de sol i és més fàcil que els lladres passin desapercebuts.