PATRIMONI
Busquen compatibilitzar escalada i les pintures rupestres de Peramola
El departament de Cultura, l’ajuntament de Peramola i el col·lectiu d’escaladors van acordar ahir treballar junts per definir amb més precisió l’àrea a preservar al voltant de les pintures rupestres del Roc del Rombau. Aquestes es troben a uns sis metres d’altura de la base de la paret vertical, estan reconegudes com a bé cultural d’interès nacional (BCIN) i són patrimoni mundial de la Unesco. La subdirectora general de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic, Marina Miquel, es va desplaçar fins a Peramola per detallar l’afectació derivada de l’entorn de protecció, que inclou una superfície de 36 hectàrees i on l’escalada quedava restringida en una superfície de 25 hectàrees. Miquel va afegir que “no hi ha cap problema” a compatibilitzar l’escalada amb la protecció de les pintures i que es treballarà amb els escaladors per “fixar bé els límits” i concretar l’espai de preservació. D’aquesta manera, l’objectiu és evitar possibles despreniments de roca, i garantir “la màxima pervivència”.