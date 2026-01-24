Eth Conselh cromparà dues ambulàncies mès tà completar era renovacion
Daurirà un concors en hereuèr tà aquerir-les
Eth Conselh Generau d’Aran a previst convocar en mes de hereuèr un concors public tà aquerir dues naues ambulàncies, entà substituïr es autes dues que ja an acabat eth sòn periòde de vida utila. Atau ac corrobòre era administracion aranesa, qu’indique que, damb aguest aqueriment, completaràn era renovacion dera flòta de veïculs d’emergéncies medicaus, dempús dera crompa, est’an passat, de ues autes quate unitats que supausèren ua inversion de 650.000 euros.
Un viatge convocat eth concors, eth procès d’adjudicacion des naues ambulàncies pòt tardar diuèrsi mesi. Ad aguest temps se i higerà eth qu’age de besonh era enterpresa adjudicatària entà equipar-les e autrejar-les ath Conselh Generau. Mentres, era administracion aranesa a prorrogat de forma temporau eth periòde de servici des dues qu’aurà de substituïr, matriculades en an 2015. Encara qu’es dues ja an agotat es dètz ans de vida utila qu’establís coma maximum era legislacion estatau, aguesta madeisha normativa daurís era pòrta a alongar eth sòn foncionament “de forma excepcionau” per un periòde d’enquia dus ans, tà poder mantier eth servici d’emergéncies en airau dera Val d’Aran enquia qu’eth Conselh aquerisque es naui veïculs.
Ath marge d’aguesti naui veïculs d’emergéncies medicaus, eth Conselh Generau a dubèrt un aute concors tà crompar un nau camion damb autoescala articulada tà operacions de sauvament deth còs de Pompièrs. A un pressupòst de licitacion de mès d’un milion d’euros, qu’includís eth manteniment preventiu deth veïcul, e aurà de substituïr ath que foncione des der an 2002.