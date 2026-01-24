Qüestionen la seguretat de la línia de Manresa
Renfe va afirmar ahir que l’estat de la infraestructura “no és òptim” mentre que el sindicat ferroviari Alferro aprecia perill en diversos trams, molts dels quals a Lleida
La seguretat de la línia ferroviària de Manresa (RL3 i RL4), qüestionada en diverses ocasions al llarg dels anys, va tornar a estar ahir en entredit. Renfe va afirmar que la decisió de contractar busos per recórrer per carretera el trajecte entre Lleida i Calaf era a causa que l’estat de la infraestructura no era “òptim”, segons fonts de l’operadora.
Hores abans, el sindicat ferroviari Alferro havia advertit la companyia que aquest tram “no compleix les condicions adequades de seguretat per a la circulació” durant episodis de fortes pluges com el d’aquesta setmana. Per la seua part, l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), titular de la línia, va negar que hi hagués qualsevol problema a la via i el seu entorn.
Alferro va assenyalar diversos punts de la línia que considera perillosos, molts a Lleida, entre els quals es troba “el canvi de rasant entre Anglesola i Tàrrega, on en diverses ocasions s’han produït despreniments” i el tram entre la capital de l’Urgell i Cervera, “on la via presenta una inestabilitat molt significativa quan se circula a velocitat màxima o propera a aquesta”. Alferro adverteix de dos trinxeres “sense sanejar ni mallar” en aquest tram i també entre la capital de la Segarra i Calaf. En la missiva a Renfe, recorda que aquesta mateixa setmana un despreniment sobre la via a Sant Guim de Freixenet va fer descarrilar la màquina utilitzada per inspeccionar la zona.
L’organització sindical apunta també filtracions d’aigua en un túnel i de murs de pedra al costat de les vies “amb risc evident d’ensorrament, especialment en episodis de pluja”. Afegeix que “des de Bell-lloc fins a Manresa no existeix cobertura de radiotelefonia durant el trajecte, únicament en estacions”, una cosa que dificulta avisar davant de qualsevol incidència en diversos punts del recorregut.
Els usuaris volen canviar la gestió i anuncien mobilitzacions
Una desena d’entitats d’usuaris del transport públic van exigir ahir a la Generalitat, Renfe i Adif un canvi “d’escala” en la gestió i nivells d’inversió de la xarxa ferroviària de Catalunya i van anunciar mobilitzacions conjuntes en els propers dies. “Demanem un canvi en la forma com s’està gestionant aquesta infraestructura, un canvi en el nivell d’inversió, de processos, de contractacions i de control”, va dir un portaveu de les entitats, entre les quals hi ha la plataforma Usuaris Avant Catalunya, amb desenes de lleidatans. Van afegir que en els propers dies donaran més detalls sobre les mobilitzacions.