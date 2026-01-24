Repic de tambors amb magnificència
L’entusiasme dels veïns de Torrelameu i la implicació dels nens perpetuen la tradició. Unes seixanta persones, la majoria petits i joves, toquen en honor a Sant Sebastià
El so vibrant de desenes de tambors va tornar a omplir la Casa de la Vila de Torrelameu. Amb la Tamborinada, el municipi va donar el tret de sortida a la festa major de Sant Sebastià, recuperant una tradició centenària que havia caigut en l’oblit i que actualment batega amb nova energia gràcies a la implicació dels més joves de la localitat.
La iniciativa va nàixer després de la troballa d’antics programes de festes del 1912 i el 1918, en què es documentava aquesta peculiar tamborinada celebrada en honor a Sant Sebastià. La tradició es va perdre durant la dictadura de Primo de Rivera, però ara també ha estat redescoberta per mantenir viva la memòria del poble i transmetre a les noves generacions la riquesa cultural local. Es va recuperar el 2018 i des d’aleshores només ha fet que sumar aficionats al redoblament dels tambors.
En aquesta edició van participar unes seixanta persones, la majoria nens i nenes de la localitat, malgrat que també n’hi havia de pobles veïns, entusiasmats per aprendre el ritme que marca l’inici de les festes en honor al sant. El tamboriler major va ser en aquesta ocasió el cantautor de Balaguer Pau Culleré Culli, que va destacar per la seua proximitat amb els petits i la seua implicació a ensenyar-los els compassos tradicionals. Des del consistori van apuntar que veure els nens gaudir i fent seu aquest llegat és el millor símbol de futur que pot tenir Torrelameu. Més enllà del terrabastall festiu, la Tamborinada s’ha convertit en un exercici de memòria col·lectiva, un pont entre avis, pares i fills que recupera l’essència del poble. Tornar a sentir el repic dels tambors no només anuncia l’inici de les festes, sinó també el renàixer d’una identitat compartida que Torrelameu vol mantenir viva.