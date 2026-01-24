Rescatats diversos gossos abandonats després de la mort de la propietària
L’associació Amics dels Animals Aglà de Balaguer va rebre recentment un avís alertant de la presència de diversos gossos abandonats en un habitatge del barri del Firal. Els animals s’havien quedat sols després de la mort de la propietària, i alguns deambulaven desorientats per la via pública i zones pròximes a la carretera en un evident mal estat. Davant d’aquesta situació, voluntaris de l’entitat, amb la col·laboració dels Agents Rurals i la Unitat de Treball Social (UTS) de Balaguer, van organitzar una intervenció per rescatar un dels exemplars, el que es trobava en pitjors condicions. L’animal va ser traslladat a un centre veterinari, on se li va diagnosticar leishmaniosi i va quedar ingressat per rebre tractament.
El regidor de Benestar Animal de Balaguer, Borja Vega, va explicar que s’ha instat els titulars de la finca a fer-se responsables dels animals, dels quals n’hi hauria més de mitja dotzena entre gossos i ovelles, a més de cadàvers d’animals en descomposició. Va recordar que el refugi municipal es troba saturat i no pot acollir nous ingressos. “Estem treballant per trobar una residència canina o un recurs alternatiu si els amos no es fan càrrec dels gossos”, va assenyalar el regidor.