TRIBUNALS
Sense pensió de viudetat malgrat 20 anys de convivència i un fill
El TSJC resol que una lleidatana no té dret a la prestació per no portar dos anys com a parella de fet. El seu company va morir 8 mesos després d’inscriure’s
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha denegat la pensió de viudetat a una lleidatana malgrat portar 20 anys de convivència amb el seu company sentimental i tenir un fill en comú. La raó és que la norma fixa que, en cas que no hi hagi matrimoni, han d’estar inscrits com a parella de fet dos anys abans de sol·licitar la prestació. En aquest cas, només portaven vuit mesos al registre, moment en què la seua parella va morir.
El TSJC confirma la sentència dictada en primera instància pel Jutjat Social 1 de Lleida, que va rebutjar la petició de la demandant perquè l’Institut de la Seguretat Social li pagués una pensió de viudetat vitalícia. Segons la sentència, que es pot recórrer davant del Suprem, feia més de 20 anys que la sol·licitant convivia amb la seua parella, amb qui tenia un fill en comú. Tots dos es van inscriure al registre com a parella de fet.
Tanmateix, segons recorda la interlocutòria, només van estar vuit mesos i no dos anys com fixa la norma, perquè el seu company sentimental va morir. Per aquesta raó, rebutja el recurs presentat per la demandant i resol a favor de la Seguretat Social.
No és la primera vegada que el TSJC es pronuncia en aquests termes. A finals del 2024, va rebutjar el recurs d’un lleidatà que va reclamar la pensió després de la mort de la seua parella, també un home, amb qui va conviure durant més de 30 anys al no estar registrats com a parella de fet dos anys abans de la mort d’un dels convivientes. El 2022, el mateix tribunal va denegar la pensió a un altre lleidatà malgrat portar 18 anys de convivència amb la seua parella, amb la qual tenia dos fills en comú, però no estaven inscrits com a parella de fet. Fa uns mesos, el Suprem va rebutjar reconèixer el dret d’una dona de Madrid a accedir a aquesta prestació perquè no estaven constituïts com a parella de fet. Havien conviscut durant nou anys, tenien dos filles en comú i ja disposaven de data per casar-se.
Les anteriors a 2014 sí que tenen dret gràcies al tribunal europeu
■ Les parelles de fet constituïdes abans de l’any 2014 podran cobrar pensió de viudetat malgrat no estar inscrites com a tal, sempre que compleixin la resta de requisits. Així ho sentencia el Tribunal Suprem després d’estimar les directrius del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que detecta una violació del dret a la protecció de la propietat arran d’un cas de Girona. Fins a aquesta data, la legislació civil de Catalunya no contemplava la necessitat que la parella de fet s’inscrigués. Fa uns mesos, el Govern de l’Estat va plantejar una reforma perquè aquelles parelles que convisquin i tinguin fills en comú també tinguin dret a accedir a la pensió de viudetat sense haver de demostrar l’existència d’una parella de fet mitjançant un document públic.