Trens cancel·lats i retards al reprendre el servei de Rodalies al cap de dos dies
Renfe contracta autocars per recórrer per carretera el trajecte entre Lleida i Calaf
Els trens de Rodalies van tornar a circular ahir després de dos dies sense servei, però no van estar exempts d’incidents. Retards, combois cancel·lats i busos per substituir-los entre Lleida i Calaf van marcar una jornada caòtica per als viatgers de les línies ferroviàries de Manresa i la costa, operades per Renfe. L’alta velocitat també va patir demores.
Els trens de Rodalies van tornar ahir a circular després de dos dies en dic sec a les línies de Manresa (RL3 i RL4) i de la costa (R13 i R14), tant una com l’altra operades per Renfe. Tanmateix, l’operativa va estar lluny de recuperar la normalitat. Retards que van superar l’hora, combois cancel·lats entre Lleida i Calaf i busos per recórrer aquest trajecte per carretera van marcar una jornada que va portar de corcoll tant els usuaris com als treballadors de Renfe. Aquests últims van fer carreres per l’estació de Lleida-Pirineus per informar els viatgers de quins trens estaven disponibles, de quan arribarien o si havien de prendre un bus. També hi va haver incidents a Rodalies de la resta de Catalunya.
La línia que més mals de cap va causar a Lleida va ser la de Manresa. El comboi de l’RL3 que havia de sortir a les 8.03 de Lleida-Pirineus no ho va fer i el previst a les 8.42 no va partir fins passades les 10.00. Més tard, els viatgers del tren de les 12.11 van haver de sortir de l’estació i anar en bus fins a Calaf per agafar el tren allà. Des de Renfe van afirmar que el transport entre Calaf i Lleida es va fer per carretera la resta de la jornada perquè “la infraestructura no presentava un estat òptim”. Adif, per la seua part, va negar que hi hagués problemes a la via. Els retards d’entre 30 minuts i més d’una hora van desencadenar una altra incidència: un tren de la línia de Manresa va haver de parar a Tàrrega i un altre a Calaf perquè els maquinistes havien esgotat el límit de cinc hores i mitja que la llei els permet conduir de forma ininterrompuda. Així els ho van explicar a viatgers afectats i ho van corroborar fonts sindicals. A la capital de l’Urgell, el tren que havia d’arribar a les 7.01 ho va fer a les 9.39. Una vegada allà, els passatgers van pujar però el comboi no va reprendre la marxa perquè el maquinista no podia continuar conduint. Els viatgers van haver de baixar. Alguns van marxar, mentre que d’altres van pujar al bus que Renfe va contractar. Passades les 13.00, el tren va anar buit fins a Lleida.
Tant a Tàrrega com a Cervera hi havia pocs viatgers a les estacions. La majoria desconfiava que els trens funcionessin amb normalitat després de dos dies de caos. Tanmateix, van mostrar comprensius amb les demandes dels maquinistes, que reclamen més seguretat a les vies, tot i que van assenyalar que hauria calgut avisar de la suspensió de trens amb temps. Al llarg del dia es van poder veure combois circulant amb crespons negres a la part frontal i posterior, en memòria dels maquinistes morts en accidents a Gelida i Adamuz. A Mollerussa, usuaris van creuar les vies per prendre busos que va contractar Renfe. Igual com va passar ahir, les barreres dels passos a nivell van baixar al matí i van estar així força estona, la qual cosa va provocar cues i nervis. El mateix va passar a Fondarella.
Nova jornada de demores a l’alta velocitat
Els trens d’alta velocitat també van patir retards al llarg de la jornada que anaven des dels 15 fins als 60 minuts. Les limitacions de velocitat que Adif va ordenar dijous en mitja dotzena de punts de la línia Madrid-Barcelona i el fet que en diversos trams els maquinistes anessin més lent del que s’havia establert, segons van denunciar alguns viatgers, són algunes de les causes que expliquen aquesta demora. Igual com va passar dijous, Renfe va enviar missatges als seus usuaris informant-los dels retards.