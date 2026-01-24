TURISME
El turisme estranger voreja el 20% i centra campanyes de promoció
Per segon any, els viatgers d’altres països ja són un de cada cinc. Lleida acollirà aquesta primavera el segon fòrum d’ornitologia del pla i el Pirineu
El turisme estranger voreja el 20% del total de visitants a Lleida per segon any. Entre gener i novembre del 2025, a falta del recompte de desembre, Lleida va registrar 239.290 turistes de procedència estrangera, gairebé un punt més que l’any anterior (237.312), entre un 18,7 i un 19% del total de visitants. L’any 2023 els estrangers van ser un 17,6% del total de turistes i el 16,7% de les pernoctacions, i el 2022, el 15,7% de visitants i el 15,3% de les pernoctacions, segons dades facilitades pel patronat de Turisme de la Diputació. Precisament, el consell d’administració del patronat va aprovar dilluns incrementar la partida de promoció al mercat exterior: “Mantenim l’acció publicitària a l’interior però la reforcem fora”, va assenyalar el director, Juli Alegre, que va especificar que es destinaran a les campanyes publicitàries 1,8 milions d’euros el 2026 i 2027. Va incidir en el fet que el turista internacional “genera ocupació fora de la temporada alta”, és a dir, durant la primavera i fins i tot la tardor, la qual cosa permet “diversificar” la demanda.
El patronat participa des de dimecres en la fira internacional de turisme, Fitur, a Madrid, en la qual ahir va anunciar que a finals de la primavera Lleida acollirà la segona edició del Birding Fòrum Pirineu i Terres de Lleida. La primera va ser fa tres anys i va acollir un centenar de professionals del turisme ornitològic.
Per la seua banda, el president de la Diputació, Joan Talarn, va assenyalar que Lleida vol posicionar-se com a destinació de referència en aquest sector, ja que la gran varietat d’espècies (unes 275) la situa entre els principals reclams. La jornada d’ahir va servir per presentar un vídeo promocional del Parc Nacional d’Aigüestortes coincidint amb el 70 aniversari. D’altra banda, Viajes National Geographic va anunciar que el Pirineu opta al reconeixement com Millor Destinació Natural d’Espanya, en la IV edició dels premis dels lectors de la revista.