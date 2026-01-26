Diversos municipis lleidatans presenten recursos per paralitzar la planta de biogàs de la Sentiu de Sió
Tàrrega, Bellcaire, Bellpuig, Tornabous i Les Borges Blanques presenten recursos legals contra l’autorització ambiental i fan una crida perquè s'hi uneixin la resta d'ajuntaments del territori
Els ajuntaments de Tàrrega, Bellcaire, Bellpuig, Tornabous i Les Borges Blanques s’han unit en una acció legal conjunta presentada a la consellera de Territori i demanen que es paralitzi la planta de biogàs Cobirgy de la Sentiu de Sió, com a mesura cautelar. Els alcaldes creuen que “a Ponent no li correspon la càrrega mediambiental” que suposa i han expressat el seu “desacord i malestar” pel disseny de la implementació de les macroplantes. També exigeixen resoldre "tots els interrogants que planteja el projecte" abans d'autoritzar la seva posada en marxa. La Conselleria disposa ara d'un mes per respondre els cinc recursos de reposició.
L'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, ha denunciat que el desplegament actual de la factoria de biogàs que promou la firma Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) és el més gran de l’Estat i implica “perill per la bioseguretat ramadera” en una època en la que les pandèmies estan a l’ordre del dia.
Estiarte ha explicat que, sense una planificació prèvia, “el moviment constant de 30.000 camions a l’any, que traslladen restes de femtes i cadàvers”, posa en risc la viabilitat de moltes explotacions ramaderes a Ponent.
En aquest sentit, els ajuntaments contraris a la planta han expressat la seva voluntat per “plantar cara” a la que consideren que és una “estratègia equivocada” i han presentat cinc recursos de reposició contra l’autorització ambiental, publicada el passat 24 de desembre, per evitar que la iniciativa prosperi.
L’advocada dels consistoris, Esther Sancho, ha assenyalat que s’impugnen tres supòsits legals per demanar la suspensió sol·licitada: la necessitat de garantir que no es perdi la finalitat del recurs, l’aparença de bon dret dels recursos presentats, i la ponderació dels interessos del conflicte. L’advocada ha revelat que compten amb un informe tècnic emès per la plataforma Pobles Vius sobre els efectes derivats del projecte de biogàs, relacionats amb l’augment de la presència de malalties infeccioses en bestiar.
Ara la Conselleria disposa d’un mes per resoldre els cinc recursos, de contingut idèntic. Sancho ha advertit que, si la mesura cautelar es desestima, els alcaldes no descarten portar el cas als tribunals, com ja van fer amb l’aprovació del Pla Especial ubranístic.
Estiarte ha lamentat la manca “de dialèctica i d’informació prèvia” que hi ha al voltant del disseny de la planta de biogàs i ha qüestionat que els interessos de la producció energètica i del negoci estiguin per sobre dels interessos generals "de la gent que hi viu".
L’alcalde de Bellpuig ha celebrat la incorporació a la iniciativa de l’Ajuntament de Tàrrega i ha fet una crida a què tots els ajuntaments de Ponent s’hi sumin. “En el món local és bo que siguem més”, ha dit.