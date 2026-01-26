Lleida viu el segon mes de gener més plujós en un segle
La mitjana és de 25,4 litres, segons la Aemet
Lleida ha superat els 100 litres per metre quadrat en el que va de gener d’aquest 2026, convertint-se en el segon mes de gener més plujós dels últims 114 anys. Només el gener del 1996 va registrar més precipitacions, amb 128,9 litres. La mitjana de gener a Lleida és de 25,4 litres, segons Aemet. Els Bombers van rebre una trentena d’avisos pel temporal de dissabte. La majoria de les actuacions van ser incidències causades per arbres caiguts, la presència de roques o despreniments. A les Oluges van haver d’actuar la carretera ISR-12 per un despreniment de terres.
Cinc allaus provocades a la Bonaigua per netejar la C-28, sepultada i tallada per neu
D'altra banda, tècnics de Territori i del Centre Lauegi d’Aran van portar a terme ahir cinc allaus controlades al port de la Bonaigua per netejar la calçada de la C-28, que estava tallada des de la nit de dissabte a diumenge per una allau. Les detonacions es van fer amb gas hidrogen en punts concrets de les parets en què la capa nival presentava una forta inestabilitat i hi havia un risc extrem de nous despreniments.
Segons fonts del Centre Lauegi, el nivell de perill d’allaus s’havia incrementat en les últimes hores de fort a molt fort, (nivell 4-5) per l’acumulació de grans quantitats de neu. En les cotes més elevades ja es registren més de dos metres de gruix. Només dissabte, la nevada va sumar més de 20 centímetres de neu nova en diferents punts.