Israel recupera a Gaza les restes de l’últim ostatge
Netanyahu: “La següent etapa és el desarmament de Hamas, no la reconstrucció”. Dos palestins morts en atacs hebreus
L’Exèrcit d’Israel va confirmar ahir la recuperació de les restes mortals de l’últim ostatge, el policia israelià Ran Gvili, que estaven en poder de Hamas després dels atacs del 7 d’octubre del 2023. El policia, que tenia 24 anys d’edat en el moment de la mort, “va caure en combat al matí del 7 d’octubre del 2023, i el cos va ser segrestat i traslladat a la Franja de Gaza”. “Les FDI comparteixen el dolor de la família, continuaran acompanyant les famílies i els repatriats, i treballant per reforçar la seguretat dels ciutadans israelians”, va indicar. “Amb això, tots els segrestats de la Franja de Gaza han estat tornats”, van assenyalar.
Per la seua part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar davant del ple de la Knesset (el Parlament israelià) que, després de la recuperació de les restes de l’últim ostatge, “la següent etapa és el desarmament de Hamas” i no la reconstrucció del devastat enclavament. L’oficina de Netanyahu va anunciar diumenge que l’encreuament de Rafah entre Gaza i Egipte seria reobert només per al pas de persones, una vegada que ha finalitzat la recerca del cos de l’últim ostatge encara a Gaza. Mentrestant, dos persones van morir ahir en nous atacs israelians, malgrat l’alto el foc en vigor des del passat 10 d’octubre. A més, una dona palestina hauria mort per hipotèrmia a causa de les baixes temperatures a l’enclavament.