SUCCESSOS
Reobren la causa per vendre una nena a una família de Mollerussa
L’Audiència de Navarra estima el recurs de la Fiscalia al veure indicis de delicte i demana més diligències. Va ser localitzada pidolant a les Borges i Bellpuig
La secció primera de l’Audiència de Navarra ha estimat el recurs presentat pel fiscal davant el sobreseïment dictat el passat 6 de novembre pel titular de la plaça número 1 de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Tudela, i considera necessària la pràctica de diligències d’investigació sobre la suposada venda per 5.000 euros d’una nena de 14 anys que va ser localitzada pidolant a les Borges Blanques. El tribunal afirma, com va recórrer el Ministeri Fiscal, que existeixen indicis de criminalitat davant dels investigats sent l’arxivament de la causa “absolutament prematur”.
En aquest sentit, indica que hi ha indicis que la nena de 14 anys va ser venuda el gener del 2025 pels seus pares a un altre matrimoni de Mollerussa per casar-la amb el seu fill de 21 anys.
També que la menor es dedicava a la mendicitat i fins i tot en accions delictives. De fet, va ser localitzada pels Mossos a Bellpuig demanant i encarant-se a la gent mentre que el 4 d’octubre va ser trobada de nou a les Borges Blanques, sent en ambdós casos recollida pels investigats residents a Mollerussa, que afirmaven ser els seus familiars, al·legant que els seus pares, residents a Saragossa, tenien molta feina i els hi havien deixat a ells. Fins i tot portaven una partida de naixement de la menor i papers que estudiava allà, encara que no està escolaritzada.
De fet, l’Audiència de Navarra ja va confirmar la mesura de protecció d’ordre d’allunyament per als pares de la menor, com va publicar SEGRE (vegeu el desglossament).
Diligències
Entre les diligències que s’han de practicar es troba la presa de declaració a un testimoni, que en l’actualitat consta que ha estat amenaçat per la família de la nena. També resulta pertinent l’ofici als Mossos de Lleida perquè aportin informes sobre la família amb la qual la menor estava i als serveis socials de Corella sobre la situació del nucli familiar, social i escolar.
El tribunal ja va imposar una ordre d’allunyament als pares
■ L’octubre passat, els Mossos van detenir a Mollerussa tres persones acusades de comprar una nena de 14 anys per 5.000 euros i cinc botelles de whisky i obligar-la a casar-se amb un adult. En la interlocutòria en què va confirmar l’ordre d’allunyament als pares de la menor, com va publicar SEGRE, l’Audiència de Navarra ja va dir que “el fet que la menor de 14 anys en la seua declaració no es reconegui com a víctima de delicte no pot ser sinònim que no ho sigui”. De fet, assenyala que existeix un “risc evident” per a l’adolescent, que necessita una “tutela especial de protecció” atesos els clars indicis de la comissió de delictes de tràfic d’éssers humans i coaccions pels seus pares. Hi ha fotografies de l’enllaç i el pare de la nena va “confessar” la venda a la Policia de Corella (Navarra).