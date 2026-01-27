TEMPORAL
El temporal deixa sense llum nou pobles de la Segarra i tanca l’accés a Gerb un mes
A Montellà i Martinet un arbre va abatre una línia elèctrica que va deixar veïns sense subministrament. Ratxes de vent de fins a 90 km/h provoquen la caiguda d’arbres a Alpicat i Verdú, i cadenes al Sobirà
Municipis de la Segarra van tornar ahir a quedar-se sense subministrament elèctric ni fibra òptica per segona vegada en tres dies, en un nou episodi de vent que va provocar la caiguda de dos pals elèctrics i arbres i també va obligar a circular amb precaució en punts del Pirineu i el Prepirineu. La incidència elèctrica va afectar Estaràs, Gàver i Vergós Guerrejat, així com els nuclis de Freixenet, Sant Domí, el Castell de Santa Maria i Melió, a Sant Guim de Freixenet, i Montpalau, a Ribera d’Ondara. Fonts d’Endesa van informar que a les 10.56 hores es va produir una avaria en dos fases de la xarxa de distribució que va deixar sense llum 226 abonats. El servei es va restablir de forma parcial, però 40 usuaris van seguir sense connexió fins a la tarda. L’alcalde d’Estaràs, Jordi Duocastella, va lamentar que la situació es repetís després d’estar 7 hores sense llum dissabte. “La falta de llum i fibra fa que sembli el final del món”, va dir. Les ratxes de vent van superar els 90 km/h a Espot, 84 km/h al Montsec i 77 km/h a Castellnou de Seana. Els Bombers van rebre avisos a Verdú, on van retirar un arbre caigut a l’LV-2101, i a Alpicat, per la caiguda d’un xiprer a la urbanització Buenos Aires. A Montellà i Martinet, un arbre va abatre una línia elèctrica que va deixar sense subministrament els veïns de Montellà fins al migdia. A Gerb, els treballs amb drons i prospeccions geològiques van seguir per avaluar l’estat del pendent on dissabte es van desprendre grans roques que van tallar l’ LV-9047 d’accés a la localitat. L’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach, va detallar que s’instal·larà una nova xarxa metàl·lica i es netejarà el talús, amb una previsió de tancament de la via d’almenys un mes. Endesa revisarà una torre malmesa i s’ha habilitat un pas per un carrer paral·lel.
Set allaus a la Bonaigua
A la Val d’Aran, els tècnics del Centre de Lauegi van provocar de forma controlada set allaus al port de la Bonaigua (C-28), que continua tancat per risc d’allaus. El gruix de neu supera els 1,60 metres, molt per sobre de la mitjana dels últims 30 anys, i el risc d’allaus passa a 3-4 a Aran, Sobirà i Ribagorça.