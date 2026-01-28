El Casal Sènior prepara els seus usuaris per al repte digital
L’entitat incorpora la formació en noves tecnologies a una programació cada vegada més diversa. El nombre de participants arriba aquest curs als 600
El Casal Municipal Sènior de Mollerussa viu un moment d’expansió tranquil·la però molt visible: més usuaris, més activitat i, ara, també més tecnologia. I és que demà dijous arranca al Casal el programa gratuït Més Digitals, impulsat per la Generalitat de Catalunya per capacitar la ciutadania en l’ús segur i responsable d’internet, els mòbils i les noves tecnologies. En aquesta primera tanda participaran una quarantena d’usuaris, organitzats en grups reduïts segons el nivell de cada persona.
Les sessions es faran cada dijous a la tarda, amb tres hores de formació, i un total de cinc trobades per grup que es prolongaran fins al mes de juny. Al finalitzar-les, els participants rebran un certificat que acredita la participació i l’aprofitament.
La proposta arriba en un context especialment significatiu per al Casal: aquest curs va començar amb 600 places cobertes en una vintena d’activitats de lleure, culturals i esportives, una xifra rècord que quadruplica les 148 sol·licituds del curs 2021/22 i que d’altra banda suposa un centenar més que l’any passat.
La demanda ha crescut tant que l’ajuntament ha hagut d’ampliar grups i fins i tot buscar nous espais per poder donar sortida al creixent interès. El perfil d’usuaris també es rejoveneix: els menors de 70 anys han passat de representar aproximadament un 13-14% a situar-se en el 34% aquest curs. L’increment d’usuaris ha contribuït a eixamplar el mapa d’activitats, amb propostes com els escacs o la coral Veus del Casal, amb la col·laboració de l’Escola de Música.
I, en paral·lel, continuen tenint tirada les activitats formatives: informàtica, anglès per viatjar, i l’estimulació cognitiva, una de les més nombroses pel que fa a participants. En aquest paisatge, Més Digitals funciona com un pont entre generacions d’aprenentatge: no es tracta només d’“utilitzar” un mòbil, sinó d’entendre'l, moure’s amb seguretat, saber què és fiable i què no, protegir les dades i evitar enganys.
Els quatre itineraris del programa (Descobrim el món digital, Ens movem pel món digital, Ens endinsem en el món digital i Ens protegim en el món digital) apunten precisament a això: convertir la tecnologia en una aliada diària, i no en un obstacle.