TEMPORAL
Despreniments en diverses carreteres tallen carrils i provoquen accidents
Un evacuat a l’hospital de la Seu al xocar amb el cotxe contra una pedra a l’N-145
Un despreniment de roques de grans dimensions va obligar ahir a donar pas alternatiu a la C-14 a l’altura d’Hostalets de Tost, a Ribera d’Urgellet. Les roques van tancar un carril de la via, va informar Ràdio Seu. Es va produir cap a les 8.45 i es va alertar el servei de Carreteres. Es tracta d’un tram on es controlava la inestabilitat del terreny, agreujada per la neu i la pluja. Maquinària de gran tonatge va procedir a retirar terra i pedres i els treballs van durar tot el dia. Especialistes revisaran la zona per comprovar si persisteix el perill i sanejar el talús. No hi va haver danys personals ni materials.
Un altre despreniment a l’N-145 cap a les 18.49 hores va causar un accident al xocar un cotxe amb una pedra que va provocar un ferit lleu que va ser evacuat a l’Hospital de la Seu. També hi va haver retencions a la C-462 a Lladurs per despreniments i va caldre retirar pedres de l’N-260 a Soriguera en direcció a Sort.
La neu i el vent van continuar protagonitzant la jornada d’ahir. El port de la Bonaigua va seguir tancat per risc d’allaus i va ser necessari circular per la C-28 amb cadenes a Alt Àneu. A l’N-230, el túnel de Vielha va quedar tancat a camions articulats per gel i neu.
Van continuar creixent els gruixos a les pistes d’esquí, que van haver de tancar cotes altes pel vent. De fet, Port Ainé és la quarta estació del món amb més neu després de les pistes de Suïssa i el Japó. L’ajuntament de Tremp treballa per resoldre incidències viàries per la pluja i la neu.