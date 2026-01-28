Estrenen l’equipació del CF Bellvís amb Acudam
La segona equipació solidària del CF Bellvís, amb el logotip d’Acudam, es va presentar diumenge passat al Camp Municipal Joan Solé Gilabert, en un acte seguit per socis i aficionats i amb la presència de representants de l’entitat.
La iniciativa neix d’un acord de col·laboració entre ambdós entitats, per la qual cosa l’equip lluirà l’emblema de l’associació a la samarreta de la segona equipació durant la present temporada. La vestiran tant el conjunt masculí com el femení, reforçant un missatge comú d’esport i inclusió.
Després de l’estrena, la samarreta es podrà adquirir fins al 8 de febrer, els dies de partit al camp de futbol o a través de xarxes socials. Tindrà un preu de 30 euros i part de la recaptació es destinarà a Acudam per donar suport als seus projectes i serveis.