SEGRE
última hora

S'ensorra una casa a Vilanova de Bellpuig amb quatre persones afectades, dos d'elles ferides greus

Estrenen l’equipació del CF Bellvís amb Acudam

La presentació de la nova equipació. - J.R.TARRAGÓ

La presentació de la nova equipació. - J.R.TARRAGÓ

Publicat per
Joan Gómez

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La segona equipació solidària del CF Bellvís, amb el logotip d’Acudam, es va presentar diumenge passat al Camp Municipal Joan Solé Gilabert, en un acte seguit per socis i aficionats i amb la presència de representants de l’entitat.

La iniciativa neix d’un acord de col·laboració entre ambdós entitats, per la qual cosa l’equip lluirà l’emblema de l’associació a la samarreta de la segona equipació durant la present temporada. La vestiran tant el conjunt masculí com el femení, reforçant un missatge comú d’esport i inclusió.

Després de l’estrena, la samarreta es podrà adquirir fins al 8 de febrer, els dies de partit al camp de futbol o a través de xarxes socials. Tindrà un preu de 30 euros i part de la recaptació es destinarà a Acudam per donar suport als seus projectes i serveis.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking