MUNICIPIS
La Diputació de Lleida crea una borsa per dotar els ajuntaments de secretaris i interventors
Reforça el servei d’atenció municipal amb tres tècnics addicionals i dona prioritat a localitats de menys de 1.000 habitants. Per fer una gestió centralitzada del personal tècnic disponible
La Diputació de Lleida va presentar aquest dimarts un pla de xoc per abordar la manca de secretaris i interventors que pateixen els ajuntaments de la demarcació, especialment els dels petits municipis. Inclou la creació d’una borsa comuna de personal que evitarà que cada consistori hagi de gestionar les seues pròpies convocatòries, a banda de reforçar el servei d’atenció municipal (SAM) amb la incorporació de tres professionals més, passant dels quatre que hi ha actualment a set.
L’objectiu és garantir que els ens locals puguin mantenir el seu funcionament administratiu bàsic. “El SAM passarà de 4 a 7 persones per donar resposta a aquesta problemàtica estructural”, va explicar el president de la corporació, Joan Talarn. Va afegir que a més es cobrirà una de les tres places de secretaris interventors de la Diputació, mentre que les altres dos esperen cobrir-se amb el concurs convocat per l’Estat. “No és que portem una fórmula que ho solucioni tot, però crec que posem la primera pedra de la solució”, va dir.
Per la seua banda, el vicepresident, Agustí Jiménez, va detallar que el pla prioritza els ajuntaments de menys de 1.000 habitants, que representen el 70% dels municipis de la província de Lleida. Va explicar que la falta d’aquests professionals impedeix a molts alcaldes tramitar expedients, justificar subvencions i gestionar recursos econòmics, situacions que deixen les corporacions “soles davant del perill de poder perdre recursos econòmics molt importants”.
Segons Jiménez, la nova borsa provincial de secretaris permetrà que hi hagi una gestió centralitzada del personal disponible, canalitzant així les peticions dels consistori que no comptin amb aquests tècnics habilitats. Els municipis més grans, que tenen més recursos propis, queden en un segon pla en aquesta primera fase d’implementació del pla.
Una eina digital contra el dèficit de personal i més formació
El pla oferirà formació i acompanyament tècnic, econòmic i jurídic permanent als secretaris i interventors dels ajuntaments per ajudar-los a exercir les seues funcions. Aquest suport inclourà assessorament per optimitzar el personal i afavorir l’estabilització d’empleats laborals, reduint la dependència dels habilitats nacionals. A més a més, a tot això se sumarà una eina tecnològica (app) que permetrà posar en marxa un portal de gestió i un canal directe amb la Diputació. Aquest servei incorporarà un circuit administratiu d’ajuda per evitar cometre errors en convocatòries d’ajuts o garantir-ne la correcta tramitació. Joan Talarn va aprofitar per recordar que la Diputació ja inverteix 5 milions d’euros a l’any a cobrir secretaris mitjançant els consells comarcals.