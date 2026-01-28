Nova Aula Universitària Maria-Mercè Marçal
Freqüentada presentació al Fòrum, amb unes 150 persones
Ivars d’Urgell ja compta amb la seua pròpia Aula d’Extensió Universitària i està dedicada a l’escriptora Maria-Mercè Marçal. La presentació oficial es va celebrar ahir al Fòrum i va reunir unes 150 persones. El projecte neix tant de la seua experiència en altres aules universitàries com de la demanda cultural existent al municipi, tal com va destacar la secretària de la junta, Sílvia Monserrate. Amb l’acompanyament de la Universitat de Lleida, s’ha constituït una associació amb una junta de deu persones disposades a consolidar aquesta proposta. La seua creació respon a una necessitat local: fins ara, molts habitants participaven en activitats similars en localitats properes i la nova oferta permet atansar la formació sense desplaçaments. Des de la UdL, la vicerectora de Cultura, Núria Casado, va valorar molt positivament la iniciativa, que s’incorpora a una xarxa de 35 aules actives i contribueix a estendre el coneixement universitari. La programació combina ponències amb sessions temàtiques centrades en actualitat i patrimoni cultural.